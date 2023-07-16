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В Ердогана пояснили, чому Туреччина за розширення НАТО

"Українська правда"Неділя, 16 липня 2023, 07:39
В Ердогана пояснили, чому Туреччина за розширення НАТО
ПРЕЗИДЕНТ ТУРЕЧЧИНИ ЕРДОГАН. ФОТО З FACEBOOK RECEP TAYYIP ERDOĞAN

Поповнення НАТО новими членами сприятиме тривалому миру і стабільності у світі, переконаний речник президента Туреччини Реджепа Ердогана Фахретін Алтун.

Джерело: Алтун у статті для видання Middle East Eye

Пряма мова: "Туреччина переконана, що розширення Альянсу – це ключ до тривалого миру І стабільності у світі. Саме тому Туреччина рішуче підтримує членство у НАТО Північної Македонії та Боснії й Герцеговини".

Деталі: Алтун також нагадав, що перед самітом НАТО у Вільнюсі "президент Ердоган підтвердив чітку підтримку Туреччиною набуття членства у НАТО Україною".

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"Туреччина підтримує географічне розширення НАТО не проти якоїсь певної країни, а для перетворення Альянсу у всеохоплюючу безпекову організацію, що допоможе досягти стабільності", – зазначив речние Ердогана.

Що цьому передувало:

  • Реджеп Ердоган під час спільного брифінгу з президентом Володимиром Зеленським заявив, що Україна заслуговує бути членом НАТО.
  • Туреччина погодилась "якнайшвидше" схвалити вступ Швеції до НАТО.

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Теми: ТуреччинаНАТО
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