Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Эрдогана объяснили, почему Турция за расширение НАТО

"Украинская правда"Воскресенье, 16 июля 2023, 07:39
У Эрдогана объяснили, почему Турция за расширение НАТО
ПРЕЗИДЕНТ ТУРЦИИ ЭРДОГАН. ФОТО С FACEBOOK RECEP TAYYIP ERDOĞAN

Пополнение НАТО новыми членами будет способствовать длительному миру и стабильности в мире, убежден пресс-секретарь президента Турции Реджепа Эрдогана Фахретин Алтун.

Источник: Алтун в статье для издания Middle East Eye

Прямая речь: "Турция убеждена, что расширение Альянса – это ключ к длительному миру и стабильности в мире. Именно поэтому Турция решительно поддерживает членство в НАТО Северной Македонии и Боснии и Герцеговины".

Детали: Алтун также напомнил, что перед саммитом НАТО в Вильнюсе "президент Эрдоган подтвердил четкую поддержку Турцией приобретения членства в НАТО Украиной".

Реклама:

"Турция поддерживает географическое расширение НАТО не против какой-то определенной страны, а для превращения Альянса во всеобъемлющую организацию безопасности, которая поможет достичь стабильности", – отметил спикер Эрдогана.

Что этому предшествовало:

  • Реджеп Эрдоган во время совместного брифинга с президентом Владимиром Зеленским заявил, что Украина заслуживает быть членом НАТО.
  • Турция согласилась "как можно быстрее" одобрить вступление Швеции в НАТО.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ТурцияНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинские войска продвинулись вперед под Бахмутом – ISW

Президент ЮАР призвал Путина возобновить "зерновую сделку"

фотоЕще одного "слугу" нашли за границей: на острове в Средиземном море

фото, видеоОккупанты попали в многоэтажку и здание СБУ в Днепре

обновленоНАПК считает, что Тимошенко злоупотреблял полномочиями. Тот грозит судом

документХарлан получила автоматическую квалификацию на Олимпиаду

Все новости...
Турция
Эрдоган считает, что российские военные покинут Карабах до 2025 года
США не спешат продавать F-16 Турции
США могут разблокировать продажу F-16 Турции на следующей неделе
Последние новости
06:51
За минувшие сутки произошло 27 боевых столкновений с оккупантами – сводка
06:22
США выделили Тайваню военную помощь на $345 миллионов
05:39
Украинские войска продвинулись вперед под Бахмутом – ISW
04:59
Президент ЮАР призвал Путина возобновить "зерновую сделку"
04:08
Российские ракеты угрожают Запорожской и Днепропетровской областям – Воздушные силы
03:47
Оккупанты планируют теракты против собственного населения в Брянской области – ЦНС
03:10
ВСУ скоро будут в Крыму – Буданов
02:27
Обстрелы Сумщины: за сутки – 85 "прилетов"
01:59
видеоПутин заявил, что РФ вывела армию из-под Киева, потому что ее "просили"
01:10
обновлено от 23:47Оккупанты перекрывали движение авто по Крымскому мосту
Все новости...
Реклама: