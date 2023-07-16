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У Эрдогана объяснили, почему Турция за расширение НАТО

"Украинская правда"Воскресенье, 16 июля 2023, 07:39
У Эрдогана объяснили, почему Турция за расширение НАТО
ПРЕЗИДЕНТ ТУРЦИИ ЭРДОГАН. ФОТО С FACEBOOK RECEP TAYYIP ERDOĞAN

Пополнение НАТО новыми членами будет способствовать длительному миру и стабильности в мире, убежден пресс-секретарь президента Турции Реджепа Эрдогана Фахретин Алтун.

Источник: Алтун в статье для издания Middle East Eye

Прямая речь: "Турция убеждена, что расширение Альянса – это ключ к длительному миру и стабильности в мире. Именно поэтому Турция решительно поддерживает членство в НАТО Северной Македонии и Боснии и Герцеговины".

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Детали: Алтун также напомнил, что перед саммитом НАТО в Вильнюсе "президент Эрдоган подтвердил четкую поддержку Турцией приобретения членства в НАТО Украиной".

"Турция поддерживает географическое расширение НАТО не против какой-то определенной страны, а для превращения Альянса во всеобъемлющую организацию безопасности, которая поможет достичь стабильности", – отметил спикер Эрдогана.

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Реджеп Эрдоган во время совместного брифинга с президентом Владимиром Зеленским заявил, что Украина заслуживает быть членом НАТО.
  • Турция согласилась "как можно быстрее" одобрить вступление Швеции в НАТО.

Темы: ТурцияНАТО
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