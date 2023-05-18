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Зеленський: Питання Криму та кримських в’язнів виводимо на новий рівень

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 18 травня 2023, 21:49
Зеленський: Питання Криму та кримських в’язнів виводимо на новий рівень
Скрін з відеозвернення 18 травня

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна виводить на новий міжнародний рівень питання окупованого Криму та кримських в’язнів, а також анонсував важливі кроки щодо цього найближчим часом.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Радий бачити, що створена нами Кримська платформа ефективно спрямовує спільну силу всієї нашої держави та кримськотатарського народу. Радий знати, що наша спільна робота з Меджлісом (кримськотатарського народу - ред.) приносить потрібний Україні результат. 

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До речі, деякі дуже важливі спільні кроки готуємо вже на найближчий час. Питання Криму, кримських в’язнів та всіх наших людей у Криму виводимо на новий міжнародний рівень".

Деталі: Зеленський також повідомив, що відвідав офіс Кримської платформи та зустрітися з лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим. 

Довідково: 18 травня вшановують пам’ять жертв депортації кримськотатарського народу. 

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Теми: КримЗеленськийкримські татариКримська платформа
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