Трамп объяснил, как хочет заставить Зеленского и Путина заключить мирное соглашение

Претендент на место кандидата в президенты США от Республиканской партии, экс-президент страны Дональд Трамп объяснил, как в случае своей победы на выборах хочет заставить президентов Украины и России заключить мирное соглашение.

Источник: Трамп в интервью телеканалу Fox News

Прямая речь: "Я очень хорошо знаю Зеленского, и я очень хорошо знаю Путина, даже лучше. И у меня были хорошие отношения, очень хорошие с ними обоими.

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Я бы сказал Зеленскому: "Хватит (англ. "no more" – ред.). Вы должны заключить соглашение".

Я бы сказал Путину: "Если вы не заключите соглашение, мы дадим ему очень много. Мы [дадим Украине] больше, чем они когда-либо получали, если придется". Я заключу соглашение за один день. За один день".

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