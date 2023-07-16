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Трамп объяснил, как хочет заставить Зеленского и Путина заключить мирное соглашение

Катерина ТищенкоВоскресенье, 16 июля 2023, 22:10
Трамп объяснил, как хочет заставить Зеленского и Путина заключить мирное соглашение
Дональд Трамп, фото Getty Images

Претендент на место кандидата в президенты США от Республиканской партии, экс-президент страны Дональд Трамп объяснил, как в случае своей победы на выборах хочет заставить президентов Украины и России заключить мирное соглашение.

Источник: Трамп в интервью телеканалу Fox News

Прямая речь: "Я очень хорошо знаю Зеленского, и я очень хорошо знаю Путина, даже лучше. И у меня были хорошие отношения, очень хорошие с ними обоими.

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Я бы сказал Зеленскому: "Хватит (англ. "no more" – ред.). Вы должны заключить соглашение".

Я бы сказал Путину: "Если вы не заключите соглашение, мы дадим ему очень много. Мы [дадим Украине] больше, чем они когда-либо получали, если придется". Я заключу соглашение за один день. За один день".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 26 марта 2023 года экс-президент США и вероятный кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал своим избирателям завершить войну в Украине за 24 часа после своего избрания на второй президентский срок. Позже он также повторял этот тезис.
  • 13 мая Зеленский напомнил, что Трамп, который обещал закончить войну России против Украины за 24 часа, ранее не закончил ее еще до полномасштабного вторжения.
  • 3 июня Зеленский отметил, что "не понял" слова Трампа о том, что он бы завершил полномасштабную войну за одни сутки, посадив Киев и Москву за стол переговоров.
  • 9 июля Зеленский заявил, что президент США Джо Байден мог бы закончить войну в Украине и за 5 минут, если бы речь шла о сдаче украинских территорий, но наша страна бы не согласилась на это.

Темы: ТрампЗеленскийПутинвойна
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