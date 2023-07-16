Трамп объяснил, как хочет заставить Зеленского и Путина заключить мирное соглашение
Воскресенье, 16 июля 2023, 22:10
Претендент на место кандидата в президенты США от Республиканской партии, экс-президент страны Дональд Трамп объяснил, как в случае своей победы на выборах хочет заставить президентов Украины и России заключить мирное соглашение.
Источник: Трамп в интервью телеканалу Fox News
Прямая речь: "Я очень хорошо знаю Зеленского, и я очень хорошо знаю Путина, даже лучше. И у меня были хорошие отношения, очень хорошие с ними обоими.
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Я бы сказал Зеленскому: "Хватит (англ. "no more" – ред.). Вы должны заключить соглашение".
Я бы сказал Путину: "Если вы не заключите соглашение, мы дадим ему очень много. Мы [дадим Украине] больше, чем они когда-либо получали, если придется". Я заключу соглашение за один день. За один день".
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 26 марта 2023 года экс-президент США и вероятный кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал своим избирателям завершить войну в Украине за 24 часа после своего избрания на второй президентский срок. Позже он также повторял этот тезис.
- 13 мая Зеленский напомнил, что Трамп, который обещал закончить войну России против Украины за 24 часа, ранее не закончил ее еще до полномасштабного вторжения.
- 3 июня Зеленский отметил, что "не понял" слова Трампа о том, что он бы завершил полномасштабную войну за одни сутки, посадив Киев и Москву за стол переговоров.
- 9 июля Зеленский заявил, что президент США Джо Байден мог бы закончить войну в Украине и за 5 минут, если бы речь шла о сдаче украинских территорий, но наша страна бы не согласилась на это.