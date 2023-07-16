Трамп объяснил, как хочет заставить Зеленского и Путина заключить мирное соглашение

Претендент на место кандидата в президенты США от Республиканской партии, экс-президент страны Дональд Трамп объяснил, как в случае своей победы на выборах хочет заставить президентов Украины и России заключить мирное соглашение.

Источник: Трамп в интервью телеканалу Fox News

Прямая речь: "Я очень хорошо знаю Зеленского, и я очень хорошо знаю Путина, даже лучше. И у меня были хорошие отношения, очень хорошие с ними обоими.

Я бы сказал Зеленскому: "Хватит (англ. "no more" – ред.). Вы должны заключить соглашение".

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Я бы сказал Путину: "Если вы не заключите соглашение, мы дадим ему очень много. Мы [дадим Украине] больше, чем они когда-либо получали, если придется". Я заключу соглашение за один день. За один день".

Предыстория:

26 марта 2023 года экс-президент США и вероятный кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал своим избирателям завершить войну в Украине за 24 часа после своего избрания на второй президентский срок. Позже он также повторял этот тезис.

13 мая Зеленский напомнил, что Трамп, который обещал закончить войну России против Украины за 24 часа, ранее не закончил ее еще до полномасштабного вторжения.

3 июня Зеленский отметил, что "не понял" слова Трампа о том, что он бы завершил полномасштабную войну за одни сутки, посадив Киев и Москву за стол переговоров.

9 июля Зеленский заявил, что президент США Джо Байден мог бы закончить войну в Украине и за 5 минут, если бы речь шла о сдаче украинских территорий, но наша страна бы не согласилась на это.