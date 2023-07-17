Черги на міст і на пором, затори на Херсонщині – наслідки пошкодження Кримського мосту
Затор з автомобілів утворився через пошкодження Кримського мосту з боку півострова, також багато машин стоять у черзі на пором вранці 17 липня.
Джерело: російські пропагандистські видання RT, РИА Новости, російські Telegram-канали, Мінтранс РФ
Дослівно RT: "Автомобільний рух (по Кримському мосту − ред.) зупинений, місцева влада закликає людей обирати альтернативні маршрути".
Черга авто на Кримському мосту. Відео російського пропагандистського видання RT pic.twitter.com/jZ4VZoSlzsРеклама:— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 17, 2023
Деталі: Telegram-канал Astra опублікував відео черги на Керченську поромну переправу. Її роботу припиняли, але за даними Мінтрансу РФ, о 10:00 роботу порома відновили.
Черга на керченську паромну переправу. Відео з Telegram-каналу Astra pic.twitter.com/SGXD3XkMq7— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 17, 2023
Російське транспортне відомство також опублікувало інформацію про ситуацію на Кримському мосту станом на 09:50.
Повідомляється, що рух машин Кримським мостом закрито − водіям пропонують їхати "альтернативним автодорожнім маршрутом" через тимчасово окуповані території України.
Рух поїздів Кримським мостом, за даними Мінтрансу РФ, відновили.
Перший поїзд № 178 "Сімферополь-Москва", що вирушив зі станції Керч Південна − Новий парк о 08:34, нібито вже пройшов через Кримський міст.
Окупанти заявили, що вживають "усіх необхідних заходів" для відновлення графіка руху поїздів.
Пізніше РИА Новини повідомили, що всі пункти пропуску з Херсонської області до Криму нібито працюють у штатному режимі, виїзд із Криму спрощений.
Черг на виїзд із півострова через тимчасово окуповані території України нібито немає.
Пропуск до Криму з Херсонської області нібито теж іде у звичному режимі − час очікування в черзі на в'їзд до Криму 20-25 хвилин.
Повідомляють, що основний затор у Херсонській області через зупинку руху Кримським мостом скупчився з боку тимчасово окупованого Генічеська в бік Мелітополя.
Російські пропагандисти пишуть, що співробітники силових структур "дозують" затор через кілька КПП, щоб не було великого скупчення машин між Кримом і тимчасово окупованою Херсонщиною.
Повідомляється, що автомобілі оглядають, відеозйомка заборонена як на КПП, так і на самій трасі.
Передісторія:
- Під ранок 17 липня так званий "глава" окупованого РФ Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту сталася "надзвичайна подія", у зв'язку з чим рух на мосту зупинений. Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту "впав" проліт.
- Джерела "Української правди" повідомили, що нічна атака на Кримський міст була спецоперацією СБУ та ВМС. Зазначалося, що міст атакували за допомогою надводних дронів. Пізніше версію про 2 надводних безпілотники озвучило і російське пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на Національний антитерористичний комітет РФ.
- Раніше росЗМІ повідомляли, що Кримський міст з неба охороняють винищувачі, а під водою водолази і бойові дельфіни.