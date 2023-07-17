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Очереди на мост и на паром, пробки на Херсонщине – последствия повреждения Крымского моста

Ирина БалачукПонедельник, 17 июля 2023, 10:51
Очереди на мост и на паром, пробки на Херсонщине – последствия повреждения Крымского моста
Скриншот из видео RT

Пробка их автомобилей образовалась из-за повреждения Крымского моста со стороны полуострова, также много машин стоят в очереди на паром утром 17 июля.

Источник: российские пропагандистские издания RT, РИА Новости, российские Telegram-каналы, Минтранс РФ

Дословно RT: "Автомобильное движение (по Крымскому мосту − ред.) остановлено, местные власти призывают людей выбирать альтернативные маршруты".

Детали: Telegram-канал Astra опубликовал видео очереди на Керченскую паромную переправу. Ее работу приостанавливали, но по данным Минтранса РФ, в 10:00 работу парома возобновили.

Российское транспортное ведомство также опубликовало информацию о ситуации на Крымском мосту по состоянию на 09:50.

ВИДЕО ДНЯ

Сообщается, что движение машин по Крымскому мосту закрыто − водителям предлагают ехать по "альтернативному автодорожному маршруту" через временно оккупированные территории Украины. 

 
Рекомендуемый маршрут движения от российского Минтранса
ФОТО ИЗ TELEGRAM МИНТРАНСА РФ

Движение поездов по Крымскому мосту, по данным Минтранса РФ, возобновили.

Первый поезд № 178 "Симферополь-Москва", отправившийся со станции Керчь Южная – Новый парк в 08:34, якобы уже прошел по Крымскому мосту.

Оккупанты заявили, что принимаю "все необходимые меры" для восстановления графика движения поездов.

Позже РИА Новости сообщили, что все пункты пропуска из Херсонской области в Крым якобы работают в штатном режиме, выезд из Крыма упрощен.

Очередей на выезд из полуострова через временно оккупированные территории Украины якобы нет. Пропуск в Крым из Херсонской области якобы тоже идет в прежнем порядке − время ожидания в очереди на въезд в Крым 20-25 минут.

Сообщается, что основная пробка в Херсонской области из-за остановки движения по Крымскому мосту скопилась со стороны временно оккупированного Геническа в сторону Мелитополя.

Российские пропагандисты пишут, что сотрудники силовых структур "дозируют" пробку через несколько КПП, чтобы не было большого скопления машин между Крымом и временно оккупированной Херсонщиной.

Сообщается, что автомобили досматривают, видеосъемка запрещена как на КПП, так и на самой трассе.

Предыстория

  • Под утро 17 июля так называемый "глава" оккупированного РФ Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту произошло "чрезвычайное происшествие", в связи с чем движение на мосту остановлено. Российские ТГ-каналы сообщают, что на мосту "упал" пролет. 
  • Источники "Украинской правды" сообщили, что ночная атака на Крымский мост была спецоперацией СБУ и ВМС. Отмечалось, что мост атаковали с помощью надводных дронов. Позже версию о 2 надводных беспилотниках озвучило и российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет РФ.
  • Ранее росСМИ сообщили, что Крымский мост с неба охраняют истребители, а под водой водолазы и боевые дельфины.

Темы: КрымКерченский мосттранспорт
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