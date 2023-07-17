Очереди на мост и на паром, пробки на Херсонщине – последствия повреждения Крымского моста

Пробка их автомобилей образовалась из-за повреждения Крымского моста со стороны полуострова, также много машин стоят в очереди на паром утром 17 июля.

Источник: российские пропагандистские издания RT, РИА Новости, российские Telegram-каналы, Минтранс РФ



Дословно RT: "Автомобильное движение (по Крымскому мосту − ред.) остановлено, местные власти призывают людей выбирать альтернативные маршруты".

Черга авто на Кримському мосту. Відео російського пропагандистського видання RT pic.twitter.com/jZ4VZoSlzs Реклама: July 17, 2023

Детали: Telegram-канал Astra опубликовал видео очереди на Керченскую паромную переправу. Ее работу приостанавливали, но по данным Минтранса РФ, в 10:00 работу парома возобновили.

Черга на керченську паромну переправу. Відео з Telegram-каналу Astra pic.twitter.com/SGXD3XkMq7 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 17, 2023

Российское транспортное ведомство также опубликовало информацию о ситуации на Крымском мосту по состоянию на 09:50.

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Сообщается, что движение машин по Крымскому мосту закрыто − водителям предлагают ехать по "альтернативному автодорожному маршруту" через временно оккупированные территории Украины.

Рекомендуемый маршрут движения от российского Минтранса ФОТО ИЗ TELEGRAM МИНТРАНСА РФ

Движение поездов по Крымскому мосту, по данным Минтранса РФ, возобновили.

Первый поезд № 178 "Симферополь-Москва", отправившийся со станции Керчь Южная – Новый парк в 08:34, якобы уже прошел по Крымскому мосту.

Оккупанты заявили, что принимаю "все необходимые меры" для восстановления графика движения поездов.

Позже РИА Новости сообщили, что все пункты пропуска из Херсонской области в Крым якобы работают в штатном режиме, выезд из Крыма упрощен.

Очередей на выезд из полуострова через временно оккупированные территории Украины якобы нет. Пропуск в Крым из Херсонской области якобы тоже идет в прежнем порядке − время ожидания в очереди на въезд в Крым 20-25 минут.

Сообщается, что основная пробка в Херсонской области из-за остановки движения по Крымскому мосту скопилась со стороны временно оккупированного Геническа в сторону Мелитополя.



Российские пропагандисты пишут, что сотрудники силовых структур "дозируют" пробку через несколько КПП, чтобы не было большого скопления машин между Крымом и временно оккупированной Херсонщиной.

Сообщается, что автомобили досматривают, видеосъемка запрещена как на КПП, так и на самой трассе.

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