Очереди на мост и на паром, пробки на Херсонщине – последствия повреждения Крымского моста
Пробка их автомобилей образовалась из-за повреждения Крымского моста со стороны полуострова, также много машин стоят в очереди на паром утром 17 июля.
Источник: российские пропагандистские издания RT, РИА Новости, российские Telegram-каналы, Минтранс РФ
Дословно RT: "Автомобильное движение (по Крымскому мосту − ред.) остановлено, местные власти призывают людей выбирать альтернативные маршруты".
Черга авто на Кримському мосту. Відео російського пропагандистського видання RT pic.twitter.com/jZ4VZoSlzs— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 17, 2023
Детали: Telegram-канал Astra опубликовал видео очереди на Керченскую паромную переправу. Ее работу приостанавливали, но по данным Минтранса РФ, в 10:00 работу парома возобновили.
Черга на керченську паромну переправу. Відео з Telegram-каналу Astra pic.twitter.com/SGXD3XkMq7— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 17, 2023
Российское транспортное ведомство также опубликовало информацию о ситуации на Крымском мосту по состоянию на 09:50.
Сообщается, что движение машин по Крымскому мосту закрыто − водителям предлагают ехать по "альтернативному автодорожному маршруту" через временно оккупированные территории Украины.
Движение поездов по Крымскому мосту, по данным Минтранса РФ, возобновили.
Первый поезд № 178 "Симферополь-Москва", отправившийся со станции Керчь Южная – Новый парк в 08:34, якобы уже прошел по Крымскому мосту.
Оккупанты заявили, что принимаю "все необходимые меры" для восстановления графика движения поездов.
Позже РИА Новости сообщили, что все пункты пропуска из Херсонской области в Крым якобы работают в штатном режиме, выезд из Крыма упрощен.
Очередей на выезд из полуострова через временно оккупированные территории Украины якобы нет. Пропуск в Крым из Херсонской области якобы тоже идет в прежнем порядке − время ожидания в очереди на въезд в Крым 20-25 минут.
Сообщается, что основная пробка в Херсонской области из-за остановки движения по Крымскому мосту скопилась со стороны временно оккупированного Геническа в сторону Мелитополя.
Российские пропагандисты пишут, что сотрудники силовых структур "дозируют" пробку через несколько КПП, чтобы не было большого скопления машин между Крымом и временно оккупированной Херсонщиной.
Сообщается, что автомобили досматривают, видеосъемка запрещена как на КПП, так и на самой трассе.
Предыстория:
- Под утро 17 июля так называемый "глава" оккупированного РФ Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту произошло "чрезвычайное происшествие", в связи с чем движение на мосту остановлено. Российские ТГ-каналы сообщают, что на мосту "упал" пролет.
- Источники "Украинской правды" сообщили, что ночная атака на Крымский мост была спецоперацией СБУ и ВМС. Отмечалось, что мост атаковали с помощью надводных дронов. Позже версию о 2 надводных беспилотниках озвучило и российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет РФ.
- Ранее росСМИ сообщили, что Крымский мост с неба охраняют истребители, а под водой водолазы и боевые дельфины.