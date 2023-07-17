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Россияне перешли в наступление на купянском направлении – Сырский

Валентина РоманенкоПонедельник, 17 июля 2023, 18:41
Россияне перешли в наступление на купянском направлении – Сырский
Сырский. фото Military Media Center

Российские оккупационные войска перешли в наступление на купянском направлении фронта.

Источник: командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, которого цитирует Military Media Center

Детали: По словам командующего СВ ВСУ, оперативная обстановка на восточном направлении остается сложной.

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С целью остановить наступательные действия украинских войск в районе Бахмута враг активно перебрасывает на это направление дополнительные силы и средства, основу которых составляют части воздушно-десантных войск.

Также враг перешел в наступление на купянском направлении, поставив перед собой цель разгромить Силы обороны в районе Купянска и продолжить наступление в глубину украинских боевых порядков.

Прямая речь: "В таких непростых условиях посетил боевые бригады нашей группировки и встретился с командирами частей для корректировки наших планов и решения на месте проблемных вопросов...

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Отдельно с командирами отработали и приняли все необходимые решения для стабилизации обстановки на лиманском направлении.

Все командиры понимают важность поставленных задач по уничтожению противника, продолжение наступательных действий и удержание оперативной инициативы на нашей стороне. Мы продолжаем двигаться вперед, шаг за шагом освобождая нашу землю".

Напомним: В понедельник спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый сообщил, что российские захватчики собрали на лимано-купянском направлении более 100 тысяч солдат.

Что предшествовало: Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отметил, что на купянском направлении враг наращивает свой потенциал и "пытается переходить от выдвижения просто диверсионно-разведывательных групп к масштабным штурмовым действиям".

В то же время украинские военные реагируют адекватно и сдерживают противника, поэтому продвижения армии РФ нет, сказал Синегубов.

Однако из-за опасности из 9 населенных пунктов в Волчанской территориальной громаде Харьковской области власти эвакуируют детей в обязательном порядке.

Темы: контрнаступлениевойна
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