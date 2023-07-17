Путін обурився "другому теракту" на Кримському мості і вимагає "конкретних пропозицій"

Президент Росії Володимир Путін під час засідання щодо вибуху на Кримському мосту захотів побачити "конкретні пропозиції" щодо підвищення його безпеки.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости"

Деталі: Під час наради Путін звернувся до своїх підлеглих: "враховуючи, що це вже другий теракт на Кримському мосту відбувається, я чекаю конкретних пропозицій щодо підвищення безпеки цього стратегічно важливого транспортного об’єкта".

Реклама:

Водночас віце-прем'єр РФ Марат Хуснуллін заявив Путіну, що опори Кримського мосту не постраждали внаслідок вибуху. При цьому один проліт автодорожньої частини мосту не підлягає відновленню, зазначив Хуснуллін.

Передісторія:

Так званий "глава" окупованого РФ Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту сталася "надзвичайна подія",у зв'язку з чим рух на мосту зупинений. На мосту "впав" проліт.

Раніше росЗМІ повідомляли, що Кримський міст з неба охороняють винищувачі, а під водою водолази і бойові дельфіни.

Нічна атака на Кримський міст була спецоперацієюСБУ та ВМС, повідомили джерела "Української правди".