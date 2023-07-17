Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін обурився "другому теракту" на Кримському мості і вимагає "конкретних пропозицій"

Олександр ШумілінПонеділок, 17 липня 2023, 19:57
Путін обурився другому теракту на Кримському мості і вимагає конкретних пропозицій
скриншот

Президент Росії Володимир Путін під час засідання щодо вибуху на Кримському мосту захотів побачити "конкретні пропозиції" щодо підвищення його безпеки.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости"

Деталі: Під час наради Путін звернувся до своїх підлеглих: "враховуючи, що це вже другий теракт на Кримському мосту відбувається, я чекаю конкретних пропозицій щодо підвищення безпеки цього стратегічно важливого транспортного об’єкта".

Водночас віце-прем'єр РФ Марат Хуснуллін заявив Путіну, що опори Кримського мосту не постраждали внаслідок вибуху. При цьому один проліт автодорожньої частини мосту не підлягає відновленню, зазначив Хуснуллін.

Реклама:

Передісторія:

Теми: Кримокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРакетний удар РФ по закладу освіти в Сумах: зросла кількість загиблих та поранених

фото, відеоУ Москві пролунав вибух у 50-поверховій будівлі

Після скандалу з Харлан Україна вимагає позбавити росіянку Смірнову нейтрального статусу

фото, відео, оновлено від 23:13У Сумах росіяни зруйнували корпус навчального закладу, загинула людина, є поранені

До Саудівської Аравії на зустріч щодо України запросили представників 30 країн – WSJ

Не тільки тризуб: монумент "Батьківщина-мати" у Києві хочуть перейменувати

Усі новини...
Крим
Путіну доповіли про підрив Кримського мосту
Черги на міст і на пором, затори на Херсонщині – наслідки пошкодження Кримського мосту
Роботу поромної переправи між Кримом і Кубанню зупинено – росЗМІ
Останні новини
15:48
відеоЗеленський відвідав військових у лікарні Івано-Франківська
15:41
Росіяни масово скуповували криптовалюту Tether у день "повстання" Пригожина
15:26
Sunday Express: Українські спецпризначенці у Британії тренуються повертати Крим цього року
15:15
За тиждень у водоймах загинуло 30 людей – ДСНС
15:08
Українські фехтувальниці з Харлан посіли 4 місце на ЧС
14:50
ЗМІ: Власник лайнера, що збурив грузинів, - підсанкційний в Україні бізнесмен РФ
14:44
Папа Франциск звернувся до "братів з російської влади" щодо зернової угоди
14:31
Завдання додати до енергосистеми 1,7 ГВт до опалювального сезону частково реалізоване – Галущенко
14:20
Липень-2023, ймовірно, стане найтеплішим місяцем за всю історію спостережень – вчені
14:13
фотоРФ атакувала чотирма дронами-камікадзе Харківщину
Усі новини...
Реклама: