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Путін обурився "другому теракту" на Кримському мості і вимагає "конкретних пропозицій"

Олександр ШумілінПонеділок, 17 липня 2023, 19:57
Путін обурився другому теракту на Кримському мості і вимагає конкретних пропозицій
скриншот

Президент Росії Володимир Путін під час засідання щодо вибуху на Кримському мосту захотів побачити "конкретні пропозиції" щодо підвищення його безпеки.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости"

Деталі: Під час наради Путін звернувся до своїх підлеглих: "враховуючи, що це вже другий теракт на Кримському мосту відбувається, я чекаю конкретних пропозицій щодо підвищення безпеки цього стратегічно важливого транспортного об’єкта".

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Водночас віце-прем'єр РФ Марат Хуснуллін заявив Путіну, що опори Кримського мосту не постраждали внаслідок вибуху. При цьому один проліт автодорожньої частини мосту не підлягає відновленню, зазначив Хуснуллін.

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Теми: Кримокупація
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