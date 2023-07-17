Путин возмутился "второму теракту" на Крымском мосту и требует "конкретных предложений"

Президент России Владимир Путин во время заседания по взрыву на Крымском мосту захотел увидеть "конкретные предложения" по повышению его безопасности.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости"

Детали: Во время совещания Путин обратился к своим подчиненным: "учитывая, что это уже второй теракт на Крымском мосту происходит, я жду конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегически важного транспортного объекта".

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В то же время вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил Путину, что опоры Крымского моста не пострадали в результате взрыва. При этом один пролет автодорожной части моста не подлежит восстановлению, отметил Хуснуллин.

Предыстория:

Так называемый "глава" оккупированного РФ Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту произошло "чрезвычайное происшествие", в связи с чем движение на мосту остановлено. На мосту "упал" пролет.

Ранее росСМИ сообщали, что Крымский мост с неба охраняют истребители, а под водой водолазы и боевые дельфины.

Ночная атака на Крымский мост была спецоперацией СБУ и ВМС, сообщили источники "Украинской правды".