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В Одесі пролунали потужні вибухи – ЗМІ

"Українська правда"Вівторок, 18 липня 2023, 03:06
В Одесі пролунали потужні вибухи – ЗМІ
ілюстративне фото Суспільне Одеса

Вночі 18 липня після оголошення повітряної тривоги в Одесі пролунали вибухи.

Джерело: Думська, Суспільне

Дослівно: "У місті чути вибухи".

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Деталі: За даними видання, працює ППО.

Пізніше Думська повідомила, що, за попередніми даними, є збиття ворожих цілей.

Оновлено: О 02:40 Суспільне повідомило про повторні вибухи в Одесі.

ВІДЕО ДНЯ

О 03:06 та о 03:20 знову було повідомлено про вибухи в Одесі.

О 04:00 та 04:02 в Одесі ще пролунали потужні вибухи.

Що передувало: В Одеськый області була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА і ракет.

Теми: Одесавибух
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