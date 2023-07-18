В Одесі пролунали потужні вибухи – ЗМІ

Вночі 18 липня після оголошення повітряної тривоги в Одесі пролунали вибухи.

Джерело: Думська, Суспільне

Дослівно: "У місті чути вибухи".

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Деталі: За даними видання, працює ППО.

Пізніше Думська повідомила, що, за попередніми даними, є збиття ворожих цілей.

Оновлено: О 02:40 Суспільне повідомило про повторні вибухи в Одесі.

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О 03:06 та о 03:20 знову було повідомлено про вибухи в Одесі.

О 04:00 та 04:02 в Одесі ще пролунали потужні вибухи.

Що передувало: В Одеськый області була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА і ракет.