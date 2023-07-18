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В Одессе прогремели мощные взрывы – СМИ

"Украинская правда"Вторник, 18 июля 2023, 03:06
В Одессе прогремели мощные взрывы – СМИ
иллюстративное фото Суспільне Одесса

Ночью 18 июля после объявления воздушной тревоги в Одессе прогремели взрывы.

Источник: Думская, Суспільне

Дословно: "В городе слышны взрывы".

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Детали: По данным издания, работает ПВО.

Позже Думская сообщила, что, по предварительным данным, есть сбитие вражеских целей.

Обновлено: В 02:40 Общественное сообщило о повторных взрывах в Одессе.

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В 03:06 и в 03:20 снова было сообщено о взрывах в Одессе.

В 04:00 и 04:02 в Одессе еще прозвучали мощные взрывы.

Что предшествовало: В Одесской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА и ракет.

Темы: Одессавзрыв
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