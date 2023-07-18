В Одессе прогремели мощные взрывы – СМИ
Вторник, 18 июля 2023, 03:06
Ночью 18 июля после объявления воздушной тревоги в Одессе прогремели взрывы.
Дословно: "В городе слышны взрывы".
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Детали: По данным издания, работает ПВО.
Позже Думская сообщила, что, по предварительным данным, есть сбитие вражеских целей.
Обновлено: В 02:40 Общественное сообщило о повторных взрывах в Одессе.
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В 03:06 и в 03:20 снова было сообщено о взрывах в Одессе.
В 04:00 и 04:02 в Одессе еще прозвучали мощные взрывы.
Что предшествовало: В Одесской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА и ракет.