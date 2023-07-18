В Одессе прогремели мощные взрывы – СМИ

Ночью 18 июля после объявления воздушной тревоги в Одессе прогремели взрывы.

Источник: Думская, Суспільне

Дословно: "В городе слышны взрывы".

Детали: По данным издания, работает ПВО.

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Позже Думская сообщила, что, по предварительным данным, есть сбитие вражеских целей.

Обновлено: В 02:40 Общественное сообщило о повторных взрывах в Одессе.

В 03:06 и в 03:20 снова было сообщено о взрывах в Одессе.

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В 04:00 и 04:02 в Одессе еще прозвучали мощные взрывы.

Что предшествовало: В Одесской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА и ракет.