Росія продовжує отримувати рекордні прибутки від експорту зерна – Держдеп

У Держдепі Штатів повідомили, що після відмови від участі в Чорноморській зерновій ініціативі Росія продовжує експорт продовольства та отримує за це рекордні прибутки.

Джерело: речник Держдепартаменту США Меттью Міллер під час брифінгу у Вашингтоні, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Росія призупинила участь у Чорноморській зерновій ініціативі. Це стало останнім ударом по глобальних постачаннях продовольства. Через кілька годин Кремль запустив ракети та ударні безпілотники по зерновому хабу України, порту Одеси".

"Очевидно, що Росія продовжує використовувати продовольство як зброю війни. Цього разу це вплине не лише на жителів України, а й на світові пропозиції та ціни продуктів харчування".

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Деталі: Міллер підкреслив, що від початку повномасштабної агресії РФ ціни на продовольство зросли на 22%, а за останню добу стрибнули ще більше.

"Тим часом Росія продовжує отримувати рекордні прибутки від експорту зерна", – заявив представник Держдепартаменту США.

Також він зауважив, що попри брехню Кремля, ООН разом із ЄС, Британією і США докладали зусиль, аби Росія могла експортувати своє продовольство. Він нагадав, що країни G7 не накладали жодних санкцій на російський експорт продуктів і добрив.

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У цьому зв’язку представник Держдепу наголосив, що вплив зловмисних дій Москви вже відчувається, особливо в країнах Африканського Рогу, регіону Сахель, у Ємені й Афганістані.

Він висловив сподівання, що ці країни усвідомлюють – саме Росія несе відповідальність за блокування доступу продовольства туди, де найбільше його потребують.