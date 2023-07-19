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Росія продовжує отримувати рекордні прибутки від експорту зерна – Держдеп

"Українська правда"Середа, 19 липня 2023, 03:12
Росія продовжує отримувати рекордні прибутки від експорту зерна – Держдеп
фото: Getty Images

У Держдепі Штатів повідомили, що після відмови від участі в Чорноморській зерновій ініціативі Росія продовжує експорт продовольства та отримує за це рекордні прибутки.

Джерело: речник Держдепартаменту США Меттью Міллер під час брифінгу у Вашингтоні, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Росія призупинила участь у Чорноморській зерновій ініціативі. Це стало останнім ударом по глобальних постачаннях продовольства. Через кілька годин Кремль запустив ракети та ударні безпілотники по зерновому хабу України, порту Одеси".

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"Очевидно, що Росія продовжує використовувати продовольство як зброю війни. Цього разу це вплине не лише на жителів України, а й на світові пропозиції та ціни продуктів харчування".

Деталі: Міллер підкреслив, що від початку повномасштабної агресії РФ ціни на продовольство зросли на 22%, а за останню добу стрибнули ще більше.

"Тим часом Росія продовжує отримувати рекордні прибутки від експорту зерна", – заявив представник Держдепартаменту США.

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Також він зауважив, що попри брехню Кремля, ООН разом із ЄС, Британією і США докладали зусиль, аби Росія могла експортувати своє продовольство. Він нагадав, що країни G7 не накладали жодних санкцій на російський експорт продуктів і добрив.

У цьому зв’язку представник Держдепу наголосив, що вплив зловмисних дій Москви вже відчувається, особливо в країнах Африканського Рогу, регіону Сахель, у Ємені й Афганістані.

Він висловив сподівання, що ці країни усвідомлюють – саме Росія несе відповідальність за блокування доступу продовольства туди, де найбільше його потребують.

Теми: СШАРосіязерновійна
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