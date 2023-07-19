Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия продолжает получать рекордные прибыли от экспорта зерна – Госдеп

"Украинская правда"Среда, 19 июля 2023, 03:12
Россия продолжает получать рекордные прибыли от экспорта зерна – Госдеп
фото: Getty Images

В Госдепе Штатов сообщили, что после отказа от участия в Черноморской зерновой инициативе Россия продолжает экспорт продовольствия и получает за это рекордные прибыли.

Источник: пресс-секретарь Госдепартамента США Мэттью Миллер во время брифинга в Вашингтоне, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Россия приостановила участие в Черноморской зерновой инициативе. Это стало последним ударом по глобальным поставкам продовольствия. Через несколько часов Кремль запустил ракеты и ударные беспилотники по зерновому хабу Украины, порту Одессы".

"Очевидно, что Россия продолжает использовать продовольствие как оружие войны. На этот раз это повлияет не только на жителей Украины, но и на мировые предложения и цены продуктов питания".

Реклама:

Детали: Миллер подчеркнул, что с начала полномасштабной агрессии РФ цены на продовольствие выросли на 22%, а за последние сутки прыгнули еще больше.

"Между тем Россия продолжает получать рекордные прибыли от экспорта зерна", – заявил представитель Госдепартамента США.

Также он отметил, что, несмотря на ложь Кремля, ООН вместе с ЕС, Британией и США прилагали усилия, чтобы Россия могла экспортировать свое продовольствие. Он напомнил, что страны G7 не накладывали никаких санкций на российский экспорт продуктов и удобрений.

ВИДЕО ДНЯ

В этой связи представитель Госдепа подчеркнул, что влияние злонамеренных действий Москвы уже ощущается, особенно в странах Африканского Рога, региона Сахель, в Йемене и Афганистане.

Он выразил надежду, что эти страны осознают – именно Россия несет ответственность за блокирование доступа продовольствия туда, где больше всего в нем нуждаются.

Темы: СШАРосcиязерновойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЕще одного "слугу" нашли за границей: на острове в Средиземном море

фото, видеоОккупанты попали в многоэтажку и здание СБУ в Днепре

обновленоНАПК считает, что Тимошенко злоупотреблял полномочиями. Тот грозит судом

документХарлан получила автоматическую квалификацию на Олимпиаду

Минкульт временно возглавит Ростислав Карандеев: что о нем известно

Президент ветировал закон о выделении полумиллиарда на строительство музея Голодомора

Все новости...
США
"Зерновая сделка" США предоставят Украине $250 млн на поддержку фермеров
США выделяют $250 млн на поддержку сельского хозяйства Украины
СМИ: США предоставят Украине новый пакет военной помощи на $1,3 млрд
Последние новости
04:08
Российские ракеты угрожают Запорожской и Днепропетровской областям – Воздушные силы
03:47
Оккупанты планируют теракты против собственного населения в Брянской области – ЦНС
03:10
ВСУ скоро будут в Крыму – Буданов
02:27
Обстрелы Сумщины: за сутки – 85 "прилетов"
01:59
видеоПутин заявил, что РФ вывела армию из-под Киева, потому что ее "просили"
01:10
обновлено от 23:47Оккупанты перекрывали движение авто по Крымскому мосту
00:55
Потери врага на Таврическом направлении за сутки составили более 2 рот – Тарнавский
00:25
"Нейтральный статус Украины" имеет принципиальное значение для РФ – Путин
23:59
КолонкаISW: Длительная инициатива Украины на поле боя – это возможность использовать слабость Кремля.
23:54
фотоМэр норвежского города проехался в Украину на велосипеде и собрал 540 тысяч гривен для ВСУ
Все новости...
Реклама: