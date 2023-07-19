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Россия продолжает получать рекордные прибыли от экспорта зерна – Госдеп

"Украинская правда"Среда, 19 июля 2023, 03:12
Россия продолжает получать рекордные прибыли от экспорта зерна – Госдеп
фото: Getty Images

В Госдепе Штатов сообщили, что после отказа от участия в Черноморской зерновой инициативе Россия продолжает экспорт продовольствия и получает за это рекордные прибыли.

Источник: пресс-секретарь Госдепартамента США Мэттью Миллер во время брифинга в Вашингтоне, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Россия приостановила участие в Черноморской зерновой инициативе. Это стало последним ударом по глобальным поставкам продовольствия. Через несколько часов Кремль запустил ракеты и ударные беспилотники по зерновому хабу Украины, порту Одессы".

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"Очевидно, что Россия продолжает использовать продовольствие как оружие войны. На этот раз это повлияет не только на жителей Украины, но и на мировые предложения и цены продуктов питания".

Детали: Миллер подчеркнул, что с начала полномасштабной агрессии РФ цены на продовольствие выросли на 22%, а за последние сутки прыгнули еще больше.

"Между тем Россия продолжает получать рекордные прибыли от экспорта зерна", – заявил представитель Госдепартамента США.

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Также он отметил, что, несмотря на ложь Кремля, ООН вместе с ЕС, Британией и США прилагали усилия, чтобы Россия могла экспортировать свое продовольствие. Он напомнил, что страны G7 не накладывали никаких санкций на российский экспорт продуктов и удобрений.

В этой связи представитель Госдепа подчеркнул, что влияние злонамеренных действий Москвы уже ощущается, особенно в странах Африканского Рога, региона Сахель, в Йемене и Афганистане.

Он выразил надежду, что эти страны осознают – именно Россия несет ответственность за блокирование доступа продовольствия туда, где больше всего в нем нуждаются.

Темы: СШАРосcиязерновойна
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