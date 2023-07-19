Попри активізацію російських операцій Сили оборони мають тактичні здобутки – ISW

На ділянках фронту, де Сили оборони проводять контрнаступ, вони мають тактичні здобутки, незважаючи на активізацію операцій окупаційних російських військ.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Аналітики нагадують, що російські війська провели ударну кампанію нібито проти українських військових об'єктів на півдні України як явну помсту за атаку на Керченський міст.

У звіті зазначають: українські сили провели контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту на тлі активізації російських наступальних операцій і заявили про тактичні здобутки вздовж кордону Харківської та Луганської областей 18 липня.

Російські та українські джерела зазначили, що війська РФ останнім часом активізували наступальні операції в районі Куп'янська (між північно-східною Харківською та північно-західною Луганською областями).

Це підтверджує оцінку ISW, що російські війська мають на меті відтягнути українські резерви в район Куп'янська і відвести їх від критично важливих ділянок розвитку бойових дій, на яких українські війська ведуть контрнаступальні операції.

Ключові висновки ISW за 18 липня: