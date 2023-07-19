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Попри активізацію російських операцій Сили оборони мають тактичні здобутки – ISW

Ольга Глущенко Середа, 19 липня 2023, 06:28
Попри активізацію російських операцій Сили оборони мають тактичні здобутки – ISW
українські військові, фото: Генштаб

На ділянках фронту, де Сили оборони проводять контрнаступ, вони мають тактичні здобутки, незважаючи на активізацію операцій окупаційних російських військ.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Аналітики нагадують, що російські війська провели ударну кампанію нібито проти українських військових об'єктів на півдні України як явну помсту за атаку на Керченський міст.

У звіті зазначають: українські сили провели контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту на тлі активізації російських наступальних операцій і заявили про тактичні здобутки вздовж кордону Харківської та Луганської областей 18 липня.

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Російські та українські джерела зазначили, що війська РФ останнім часом активізували наступальні операції в районі Куп'янська (між північно-східною Харківською та північно-західною Луганською областями).

Це підтверджує оцінку ISW, що російські війська мають на меті відтягнути українські резерви в район Куп'янська і відвести їх від критично важливих ділянок розвитку бойових дій, на яких українські війська ведуть контрнаступальні операції.

Ключові висновки ISW за 18 липня:

ВІДЕО ДНЯ
  • Атака на міст через Керченську протоку 17 липня, ймовірно, матиме негайні наслідки для російської військової логістики на півдні України.
  • Російські війська провели ударну кампанію нібито проти українських військових об'єктів на півдні України як явну помсту за атаку на Керченський міст.
  • Звільнення колишнього командувача 58-ї російської загальновійськової армії генерал-майора Івана Попова та проблеми, про які він говорив, продовжують впливати на російські військові операції на півдні України та дискурс навколо цих операцій.
  • Українські війська провели контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту на тлі активізації російських наступальних операцій і заявили про тактичні здобутки вздовж кордону Харківської та Луганської областей 18 липня.
  • Росія продовжує законодавчі маніпуляції з метою придушення інакомислення всередині країни через залякування кримінальною відповідальністю.
  • Російські війська продовжили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове, на південний захід від Кремінної, а також у районах Бахмута та Авдіївки-Донецька і досягли обмежених територіальних успіхів на всіх напрямках.
  • Сили оборони продовжили контрнаступальні операції навколо Бахмута і просунулися на північ від нього.
  • Українські сили проводили контрнаступальні операції на заході Донецької області та на сході Запорізької області, а також на заході Запорізької області і, за повідомленнями, досягли обмежених успіхів.
  • Російські війська проводили обмежені наземні атаки на заході Донецької та сході Запорізької областей і нещодавно досягли обмеженого просування в західній частині Запорізької області.
  • Деякі російські джерела припускають, що нещодавні заходи з підтримки розвитку Росгвардії дозволяють їй позиціонувати себе як альтернативне російське військове формування.
  • Росія продовжує формалізувати методи соціальних програм, спрямованих на молодь на окупованих територіях України.

Теми: війна
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