Несмотря на активизацию российских операций, Силы обороны имеют тактические достижения – ISW

На участках фронта, где Силы обороны проводят контрнаступление, они имеют тактические достижения, несмотря на активизацию операций оккупационных российских войск.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Аналитики напоминают, что российские войска провели ударную кампанию якобы против украинских военных объектов на юге Украины как явную месть за атаку на Керченский мост.

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В отчете отмечается: украинские силы провели контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта на фоне активизации российских наступательных операций и заявили о тактических достижениях вдоль границы Харьковской и Луганской областей 18 июля.

Российские и украинские источники отметили, что войска РФ в последнее время активизировали наступательные операции в районе Купянска (между северо-восточной Харьковской и северо-западной Луганской областями).

Это подтверждает оценку ISW, что российские войска имеют целью оттянуть украинские резервы в район Купянска и отвести их от критически важных участков развития боевых действий, на которых украинские войска ведут контрнаступательные операции.

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Ключевые выводы ISW за 18 июля: