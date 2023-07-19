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Несмотря на активизацию российских операций, Силы обороны имеют тактические достижения – ISW

Ольга ГлущенкоСреда, 19 июля 2023, 06:28
Несмотря на активизацию российских операций, Силы обороны имеют тактические достижения – ISW
украинские военные, фото: Генштаб

На участках фронта, где Силы обороны проводят контрнаступление, они имеют тактические достижения, несмотря на активизацию операций оккупационных российских войск.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Аналитики напоминают, что российские войска провели ударную кампанию якобы против украинских военных объектов на юге Украины как явную месть за атаку на Керченский мост.

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В отчете отмечается: украинские силы провели контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта на фоне активизации российских наступательных операций и заявили о тактических достижениях вдоль границы Харьковской и Луганской областей 18 июля.

Российские и украинские источники отметили, что войска РФ в последнее время активизировали наступательные операции в районе Купянска (между северо-восточной Харьковской и северо-западной Луганской областями).

Это подтверждает оценку ISW, что российские войска имеют целью оттянуть украинские резервы в район Купянска и отвести их от критически важных участков развития боевых действий, на которых украинские войска ведут контрнаступательные операции.

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Ключевые выводы ISW за 18 июля:

  • Атака на мост через Керченский пролив 17 июля, вероятно, будет иметь немедленные последствия для российской военной логистики на юге Украины.
  • Российские войска провели ударную кампанию якобы против украинских военных объектов на юге Украины в качестве явной мести за атаку на Керченский мост.
  • Отставка бывшего командующего 58-й российской общевойсковой армии генерал-майора Ивана Попова и проблемы, о которых он говорил, продолжают влиять на российские военные операции на юге Украины и дискурс вокруг этих операций.
  • Украинские войска провели контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта на фоне активизации российских наступательных операций и заявили о тактических достижениях вдоль границы Харьковской и Луганской областей 18 июля.
  • Россия продолжает законодательные манипуляции с целью подавления инакомыслия внутри страны путем запугивания уголовной ответственностью.
  • Российские войска продолжили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово, к юго-западу от Кременной, а также в районах Бахмута и Авдеевки-Донецка и достигли ограниченных территориальных успехов на всех направлениях.
  • илы обороны продолжили контрнаступательные операции вокруг Бахмута и продвинулись к северу от него.
  • Украинские силы проводили контрнаступательные операции на западе Донецкой области и на востоке Запорожской области, а также на западе Запорожской области и, по сообщениям, достигли ограниченных успехов.
  • Российские войска проводили ограниченные наземные атаки на западе Донецкой и востоке Запорожской областей и недавно достигли ограниченного продвижения в западной части Запорожской области.
  • Некоторые российские источники предполагают, что недавние меры по поддержке развития Росгвардии позволяют ей позиционировать себя как альтернативное российское военное формирование.
  • Россия продолжает формализовать методы социальных программ, направленных на молодежь на оккупированных территориях Украины.

Темы: война
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