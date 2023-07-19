Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путіну доповіли про пожежу на полігоні в Криму

Валентина РоманенкоСереда, 19 липня 2023, 14:06
Путіну доповіли про пожежу на полігоні в Криму
скриншот

Президенту Росії Володимиру Путіну доповіли про пожежу на полігоні в Криму, ситуація на місці уточнюється.

Джерело: прессекретар глави держави-агресора Дмитро Пєсков, якого цитує російське видання РБК

Деталі: Відповідаючи на запитання про те, чи доповіли Путіну про ситуацію з пожежею на полігоні в Криму, Пєсков заявив: "Певна річ, доповідається президенту. Ви знаєте, що Аксьонов (ставленик Кремля, так званий "глава" окупаційної влади Криму) дуже оперативно відреагував. Ми знаємо, що там було загоряння. Заходи вживаються. Ситуація уточнюється. Поки більшого я сказати не можу".

Реклама:

Що передувало: 19 липня Аксьонов повідомив, що на полігоні в Кіровському районі сталося "займання", його причини встановлять слідчі органи. Він оголосив евакуацію жителів із 4 населених пунктів. 

Пізніше повідомлялося, що на військовому полігоні в Кіровському районі окупованого Росією Криму кілька годин тривають вибухи. 

Теми: КримокупаціяПутінвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Крим
Супутник показав баржі-барикади від українських дронів біля Кримського мосту
Окупанти заявляють про вибухи в районі Севастопольської бухти
Окупаційний суд залишив без змін вирок кримському татарину за переказ коштів в Україну
Останні новини
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: