Президенту Росії Володимиру Путіну доповіли про пожежу на полігоні в Криму, ситуація на місці уточнюється.

Джерело: прессекретар глави держави-агресора Дмитро Пєсков, якого цитує російське видання РБК

Деталі: Відповідаючи на запитання про те, чи доповіли Путіну про ситуацію з пожежею на полігоні в Криму, Пєсков заявив: "Певна річ, доповідається президенту. Ви знаєте, що Аксьонов (ставленик Кремля, так званий "глава" окупаційної влади Криму) дуже оперативно відреагував. Ми знаємо, що там було загоряння. Заходи вживаються. Ситуація уточнюється. Поки більшого я сказати не можу".

Що передувало: 19 липня Аксьонов повідомив, що на полігоні в Кіровському районі сталося "займання", його причини встановлять слідчі органи. Він оголосив евакуацію жителів із 4 населених пунктів.

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Пізніше повідомлялося, що на військовому полігоні в Кіровському районі окупованого Росією Криму кілька годин тривають вибухи.