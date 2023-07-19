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Путину доложили о пожаре на полигоне в Крыму

Валентина РоманенкоСреда, 19 июля 2023, 14:06
Путину доложили о пожаре на полигоне в Крыму
скриншот

Президенту России Владимиру Путину доложили о пожаре на полигоне в Крыму, ситуация на месте уточняется.

Источник: пресс-секретарь главы государства-агрессора Дмитрий Песков, которого цитирует российское издание РБК

Детали: Отвечая на вопрос о том, доложили ли Путину о ситуации с пожаром на полигоне в Крыму, Песков заявил: "Разумеется, докладывается президенту. Вы знаете, что Аксенов (ставленник Кремля, так называемый "глава" оккупационной власти Крыма) очень оперативно отреагировал. Мы знаем, что там было возгорание. Меры принимаются. Ситуация уточняется. Пока большего я сказать не могу".

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Что предшествовало: 19 июля Аксенов сообщил, что на полигоне в Кировском районе произошло "возгорание", его причины установят следственные органы. Он объявил эвакуацию жителей из 4 населенных пунктов.

Позже сообщалось, что на военном полигоне в Кировском районе оккупированного Россией Крыма несколько часов продолжаются взрывы.

Темы: КрымоккупацияПутинвойна
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