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Одеського військкома з елітним майном в Іспанії звільнили — Гуменюк

Євген КізіловСереда, 28 червня 2023, 16:35
Одеського військкома з елітним майном в Іспанії звільнили — Гуменюк
ЄВГЕН БОРИСОВ, ФОТО АРМІЯINFORM

Військкома Євгена Борисова, в якого знайшли коштовну нерухомість в Іспанії, звільнили з посади начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Джерело: начальниця координаційного прес-центру Сил охорони та оборони півдня Наталя Гуменюк в ефірі "24 каналу"

Пряма мова: "Полковник Борисов звільнений з посади начальника обласного територіального центру комплектування Одеської області".

Деталі: Вона додала, що наразі обов'язки керівника ТЦК виконує заступник Борисова, поки не призначать нового начальника. Процедура його пошуку уже почалася.

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За словами Гуменюк, наразі Борисовим займаються правоохоронні органи.

Що було раніше:

  • У розслідуванні Української правди "Батальйон Іспанія" повідомлялося, що родина начальника одеського обласного військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів.
  • Пізніше стало відомо, що стосовно Борисова провели службову перевірку, але підстав для відсторонення від посади не виявили.
  • Після цього президент Володимир Зеленський на засіданні Ставки доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звільнити військкома.
  • Державне бюро розслідувань порушило провадження щодо фактів зловживань Борисова.

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Теми: ОдесаЗбройні силизвільненняскандал
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