Одеського військкома з елітним майном в Іспанії звільнили — Гуменюк

Військкома Євгена Борисова, в якого знайшли коштовну нерухомість в Іспанії, звільнили з посади начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Джерело: начальниця координаційного прес-центру Сил охорони та оборони півдня Наталя Гуменюк в ефірі "24 каналу"

Пряма мова: "Полковник Борисов звільнений з посади начальника обласного територіального центру комплектування Одеської області".

Деталі: Вона додала, що наразі обов'язки керівника ТЦК виконує заступник Борисова, поки не призначать нового начальника. Процедура його пошуку уже почалася.

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За словами Гуменюк, наразі Борисовим займаються правоохоронні органи.

Що було раніше:

У розслідуванні Української правди "Батальйон Іспанія" повідомлялося, що родина начальника одеського обласного військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів.

Пізніше стало відомо, що стосовно Борисова провели службову перевірку, але підстав для відсторонення від посади не виявили.

Після цього президент Володимир Зеленський на засіданні Ставки доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звільнити військкома.

Державне бюро розслідувань порушило провадження щодо фактів зловживань Борисова.