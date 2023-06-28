Одеського військкома з елітним майном в Іспанії звільнили — Гуменюк
Середа, 28 червня 2023, 16:35
Військкома Євгена Борисова, в якого знайшли коштовну нерухомість в Іспанії, звільнили з посади начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Джерело: начальниця координаційного прес-центру Сил охорони та оборони півдня Наталя Гуменюк в ефірі "24 каналу"
Пряма мова: "Полковник Борисов звільнений з посади начальника обласного територіального центру комплектування Одеської області".
Деталі: Вона додала, що наразі обов'язки керівника ТЦК виконує заступник Борисова, поки не призначать нового начальника. Процедура його пошуку уже почалася.
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За словами Гуменюк, наразі Борисовим займаються правоохоронні органи.
Що було раніше:
- У розслідуванні Української правди "Батальйон Іспанія" повідомлялося, що родина начальника одеського обласного військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів.
- Пізніше стало відомо, що стосовно Борисова провели службову перевірку, але підстав для відсторонення від посади не виявили.
- Після цього президент Володимир Зеленський на засіданні Ставки доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звільнити військкома.
- Державне бюро розслідувань порушило провадження щодо фактів зловживань Борисова.
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