Одеського військкома з елітним майном в Іспанії звільнили — Гуменюк

Військкома Євгена Борисова, в якого знайшли коштовну нерухомість в Іспанії, звільнили з посади начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Джерело: начальниця координаційного прес-центру Сил охорони та оборони півдня Наталя Гуменюк в ефірі "24 каналу"

Пряма мова: "Полковник Борисов звільнений з посади начальника обласного територіального центру комплектування Одеської області".

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Деталі: Вона додала, що наразі обов'язки керівника ТЦК виконує заступник Борисова, поки не призначать нового начальника. Процедура його пошуку уже почалася.

За словами Гуменюк, наразі Борисовим займаються правоохоронні органи.

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