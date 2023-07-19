Сили оборони відбили ще більше кілометра на мелітопольскому напрямку

На мелітопольському напрямку Сили оборони просунулися ще на понад один кілометр уздовж лінії фронту.

Джерело: речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі національного телемарафону новин

Пряма мова: "Варто зробити акцент на мелітопольскому напрямку. Констатуємо, що є просування ударних підрозділів наших частин – більше одного кілометра уздовж лінії фронту.

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Противник продовжує зосереджувати свої основні зусилля на утриманні ротних опорних пунктів. Це для нас важливо. Ворог концентрує значні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ".

Деталі: Загалом наступальна операція угруповання "Таврія" триває на мелітопольському та бердянському напрямках. Також Шершень пояснив, чому важливий контроль над селом Старомайське Донецької області.

Пряма мова: "Село Старомайорське – передусім населений пункт, який височіє над місцевістю. Тут є річка Мокрі Яли. Тобто це важлива панівна точка для вогневого контролю. Російські окупанти підтягнули сюди резерви, але програють вогневий контроль. Наші ударні підрозділи тут домінують".

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