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Сили оборони відбили ще більше кілометра на мелітопольскому напрямку

Тетяна ЛозовенкоСереда, 19 липня 2023, 16:08
Сили оборони відбили ще більше кілометра на мелітопольскому напрямку
Запорізька область, Скрін з мапи deepstate

На мелітопольському напрямку Сили оборони просунулися ще на понад один кілометр уздовж лінії фронту.

Джерело: речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі національного телемарафону новин 

Пряма мова: "Варто зробити акцент на мелітопольскому напрямку. Констатуємо, що є просування ударних підрозділів наших частин – більше одного кілометра уздовж лінії фронту.

Противник продовжує зосереджувати свої основні зусилля на утриманні ротних опорних пунктів. Це для нас важливо. Ворог концентрує значні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ".

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Деталі: Загалом наступальна операція угруповання "Таврія" триває на мелітопольському та бердянському напрямках. Також Шершень пояснив, чому важливий контроль над селом Старомайське Донецької області.

Пряма мова: "Село Старомайорське – передусім населений пункт, який височіє над місцевістю. Тут є річка Мокрі Яли. Тобто це важлива панівна точка для вогневого контролю. Російські окупанти підтягнули сюди резерви, але програють вогневий контроль. Наші ударні підрозділи тут домінують".

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Теми: Збройні силиЗапорізька областьвійнаконтрнаступ
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