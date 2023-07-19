Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Силы обороны отбили еще более километра на мелитопольском направлении

Татьяна ЛозовенкоСреда, 19 июля 2023, 16:08
Силы обороны отбили еще более километра на мелитопольском направлении
Запорожская область, Скрин с карты deepstate

На мелитопольском направлении Силы обороны продвинулись еще более чем на один километр вдоль линии фронта.

Источник: представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире национального телемарафона новостей 

Прямая речь: "Стоит сделать акцент на мелитопольском направлении. Констатируем, что есть продвижение ударных подразделений наших частей - более одного километра вдоль линии фронта.

Реклама:

Противник продолжает сосредотачивать свои основные усилия на удержании ротных опорных пунктов. Это для нас важно. Враг концентрирует значительные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск"

Детали: В общем наступательная операция группировки "Таврия" продолжается на мелитопольском и бердянском направлениях. Также Шершень объяснил, почему важен контроль над селом Старомайское Донецкой области.

Прямая речь: "Село Старомайорское - прежде всего населенный пункт, который возвышается над местностью. Здесь есть река Мокрые Ялы. То есть это важная господствующая точка для огневого контроля. Российские оккупанты подтянули сюда резервы, но проигрывают огневой контроль. Наши ударные подразделения здесь доминируют".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

Темы: Вооруженные силыЗапорожская областьвойнаконтрнаступление
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Вооруженные силы
Обстрел "Десны" в 2022: погибших признали "пропавшими без вести", а нарушения в части умолчали
Защитники имели успех в направлении Вербового на юге – Генштаб
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
Последние новости
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
Все новости...
Реклама: