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Силы обороны отбили еще более километра на мелитопольском направлении

Татьяна ЛозовенкоСреда, 19 июля 2023, 16:08
Силы обороны отбили еще более километра на мелитопольском направлении
Запорожская область, Скрин с карты deepstate

На мелитопольском направлении Силы обороны продвинулись еще более чем на один километр вдоль линии фронта.

Источник: представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире национального телемарафона новостей 

Прямая речь: "Стоит сделать акцент на мелитопольском направлении. Констатируем, что есть продвижение ударных подразделений наших частей - более одного километра вдоль линии фронта.

Противник продолжает сосредотачивать свои основные усилия на удержании ротных опорных пунктов. Это для нас важно. Враг концентрирует значительные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск"

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Детали: В общем наступательная операция группировки "Таврия" продолжается на мелитопольском и бердянском направлениях. Также Шершень объяснил, почему важен контроль над селом Старомайское Донецкой области.

Прямая речь: "Село Старомайорское - прежде всего населенный пункт, который возвышается над местностью. Здесь есть река Мокрые Ялы. То есть это важная господствующая точка для огневого контроля. Российские оккупанты подтянули сюда резервы, но проигрывают огневой контроль. Наши ударные подразделения здесь доминируют".

Напомним:

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Темы: Вооруженные силыЗапорожская областьвойнаконтрнаступление
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