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МОК заборонив Лондону проводити відбір на Олімпіаду-2024 через росіян та білорусів

Станіслав ПогоріловСереда, 19 липня 2023, 17:08
МОК заборонив Лондону проводити відбір на Олімпіаду-2024 через росіян та білорусів
Фото: Getty Images

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) позбавив Лондон права на проведення кваліфікаційних змагань з нових видів спорту на Олімпіаду-2024 через позицію щодо участі російських та білоруських спортсменів.

Джерело: The Times

Дослівно: "Виконавча рада МОК повідомила Британську олімпійську асоціацію (BOA), що вона більше не розглядатиме Лондон як місце проведення змагань і зараз вивчає інші альтернативи в Європі для проведення цієї серії".

Деталі: Рішення МОК пов'язане з наполяганням уряду Великої Британії на тому, що російські та білоруські спортсмени повинні підписати особисту декларацію про нейтралітет і погодитися не підтримувати війну в Україні, якщо вони хочуть брати участь у змаганнях у країні.

Спортсмени також повинні заявити, що вони не підтримуватимуть керівництво президента Росії Володимира Путіна, і що вони не можуть отримувати державне фінансування від Росії.

Видання повідомляє, що рішення викликало занепокоєння в британських олімпійських колах, які сподівалися на виступ британських спортсменів у нових видах спорту перед рідною публікою в рамках їхніх зусиль, спрямованих на те, щоб завоювати місце в Парижі наступного місяця. Тепер для цього їм доведеться їхати за кордон.

" Ми вкрай розчаровані… Це особливо прикро для тих британських спортсменів, які зараз втрачають перевагу відбору до Парижу перед пристрасною домашньою публікою", сказав представник BOA.

Відповідно, заборона стосуватиметься таких видів спорту, як брейкінг (брейк-данс), скейтбординг, спортивне скелелазіння та BMX фрістайл.

Що передувало: 

  • У січні цього року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розпочне міжнародну кампанію, щоб не допустити російських спортсменів до участі в Олімпійських Іграх.
  • Зеленський звернувся з листом до президентів провідних міжнародних спортивних федерацій із закликом визначитися щодо прагнення МОК повернути російських спортсменів у міжнародні змагання.
  • Президент МОК Томас Бах заявив, що хоче "вивчити можливість" повернення атлетів з Росії та Білорусі у міжнародний спорт навіть попри те, що це може бути причиною бойкоту змагань з боку України.
  • Міністерство закордонних справ Росії заявило, що будь-яка спроба витіснити Москву з міжнародного спорту через війну, яку вона називає своєю "спеціальною військовою операцією" в Україні, "приречена на провал".
  • У березні МОК рекомендував міжнародним спортивним федераціям дозволити спортсменам із Росії та Білорусі виступати на турнірах у нейтральному статусі, однак відклав розгляд питання щодо їхньої участі в Олімпіаді.

Теми: спортРосіяОлімпіадаВелика Британія
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