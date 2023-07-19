МОК заборонив Лондону проводити відбір на Олімпіаду-2024 через росіян та білорусів

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) позбавив Лондон права на проведення кваліфікаційних змагань з нових видів спорту на Олімпіаду-2024 через позицію щодо участі російських та білоруських спортсменів.

Джерело: The Times

Дослівно: "Виконавча рада МОК повідомила Британську олімпійську асоціацію (BOA), що вона більше не розглядатиме Лондон як місце проведення змагань і зараз вивчає інші альтернативи в Європі для проведення цієї серії".

Деталі: Рішення МОК пов'язане з наполяганням уряду Великої Британії на тому, що російські та білоруські спортсмени повинні підписати особисту декларацію про нейтралітет і погодитися не підтримувати війну в Україні, якщо вони хочуть брати участь у змаганнях у країні.

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Спортсмени також повинні заявити, що вони не підтримуватимуть керівництво президента Росії Володимира Путіна, і що вони не можуть отримувати державне фінансування від Росії.

Видання повідомляє, що рішення викликало занепокоєння в британських олімпійських колах, які сподівалися на виступ британських спортсменів у нових видах спорту перед рідною публікою в рамках їхніх зусиль, спрямованих на те, щоб завоювати місце в Парижі наступного місяця. Тепер для цього їм доведеться їхати за кордон.

" Ми вкрай розчаровані… Це особливо прикро для тих британських спортсменів, які зараз втрачають перевагу відбору до Парижу перед пристрасною домашньою публікою", сказав представник BOA.

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Відповідно, заборона стосуватиметься таких видів спорту, як брейкінг (брейк-данс), скейтбординг, спортивне скелелазіння та BMX фрістайл.

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