МОК запретил Лондону проводить отбор на Олимпиаду-2024 из-за россиян и белорусов
Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Лондон права на проведение квалификационных соревнований по новым видам спорта на Олимпиаду-2024 из-за позиции относительно участия российских и белорусских спортсменов.
Источник: The Times
Дословно: "Исполнительный совет МОК сообщил Британской олимпийской ассоциации (BOA), что он больше не будет рассматривать Лондон как место проведения соревнований и сейчас изучает другие альтернативы в Европе для проведения этой серии".
Детали: Решение МОК связано с настоянием правительства Великобритании на том, что российские и белорусские спортсмены должны подписать личную декларацию о нейтралитете и согласиться не поддерживать войну в Украине, если они хотят участвовать в соревнованиях в стране.
Спортсмены также должны заявить, что они не будут поддерживать руководство президента России Владимира Путина, и что они не могут получать государственное финансирование от России.
Издание сообщает, что решение вызвало беспокойство в британских олимпийских кругах, которые надеялись на выступление британских спортсменов в новых видах спорта перед родной публикой в рамках их усилий, направленных на то, чтобы завоевать место в Париже в следующем месяце. Теперь для этого им придется ехать за границу.
"Мы крайне разочарованы... Это особенно обидно для тех британских спортсменов, которые сейчас теряют преимущество отбора в Париж перед страстной домашней публикой", сказал представитель BOA.
Соответственно, запрет будет касаться таких видов спорта, как брейкинг (брейк-данс), скейтбординг, спортивное скалолазание и BMX фристайл.
Что предшествовало:
- В январе этого года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина начнет международную кампанию, чтобы не допустить российских спортсменов к участию в Олимпийских Играх.
- Зеленский обратился с письмом к президентам ведущих международных спортивных федераций с призывом определиться относительно стремления МОК вернуть российских спортсменов в международные соревнования.
- Президент МОК Томас Бах заявил, что хочет "изучить возможность" возвращения атлетов из России и Беларуси в международный спорт даже несмотря на то, что это может быть причиной бойкота соревнований со стороны Украины.
- Министерство иностранных дел России заявило, что любая попытка вытеснить Москву из международного спорта из-за войны, которую она называет своей "специальной военной операцией" в Украине, "обречена на провал".
- МОК рекомендовал международным спортивным федерациям разрешить спортсменам из России и Беларуси выступать на турнирах в нейтральном статусе, однако отложил рассмотрение вопроса об их участии в Олимпиаде.