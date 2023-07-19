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МОК запретил Лондону проводить отбор на Олимпиаду-2024 из-за россиян и белорусов

Станислав ПогориловСреда, 19 июля 2023, 17:08
МОК запретил Лондону проводить отбор на Олимпиаду-2024 из-за россиян и белорусов
Фото: Getty Images

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Лондон права на проведение квалификационных соревнований по новым видам спорта на Олимпиаду-2024 из-за позиции относительно участия российских и белорусских спортсменов.

Источник: The Times

Дословно: "Исполнительный совет МОК сообщил Британской олимпийской ассоциации (BOA), что он больше не будет рассматривать Лондон как место проведения соревнований и сейчас изучает другие альтернативы в Европе для проведения этой серии".

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Детали: Решение МОК связано с настоянием правительства Великобритании на том, что российские и белорусские спортсмены должны подписать личную декларацию о нейтралитете и согласиться не поддерживать войну в Украине, если они хотят участвовать в соревнованиях в стране.

Спортсмены также должны заявить, что они не будут поддерживать руководство президента России Владимира Путина, и что они не могут получать государственное финансирование от России.

Издание сообщает, что решение вызвало беспокойство в британских олимпийских кругах, которые надеялись на выступление британских спортсменов в новых видах спорта перед родной публикой в рамках их усилий, направленных на то, чтобы завоевать место в Париже в следующем месяце. Теперь для этого им придется ехать за границу.

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"Мы крайне разочарованы... Это особенно обидно для тех британских спортсменов, которые сейчас теряют преимущество отбора в Париж перед страстной домашней публикой", сказал представитель BOA.

Соответственно, запрет будет касаться таких видов спорта, как брейкинг (брейк-данс), скейтбординг, спортивное скалолазание и BMX фристайл.

Что предшествовало

Темы: спортРосcияОлимпиадаВеликобритания
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