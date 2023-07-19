Вагнерівців чекатиме смерть: ЗСУ надійно укріпили кордон з Білоруссю - Наєв

Збройні сили додатково укріплюють кордон з Білоруссю вибуховими та невибуховими загородженнями після прибуття до цієї країни найманців ПВК "Вагнер".

Джерело: командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв у Telegram

Пряма мова Наєва: "Ми знаємо, що на територію Білорусі останнім часом прибувають найманці ПВК "Вагнер". Але вже зараз ми реагуємо та створюємо такі умови, щоб державний кордон України був повністю непрохідним для ворожих сил".

Деталі: За його словами, зокрема на Чернігівщині тільки на одному з напрямків військові вирили понад 40 км протитанкового рову. Також утворено понад 30 тисяч усіляких мінних пасток для ворожих сил.

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Наєв запевнив, що якщо ворог намагатиметься "ступити своїм брудним чоботом на українську землю", його чекатиме смерть.

"Ми додатково підсилимо ділянки державного кордону невибуховими та вибуховими загородженнями, які будуть несподіванками для ворога. Рухаємось далі!" – запевнив командувач.

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