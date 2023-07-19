У Білорусь прибула 6-та колона "вагнерівців", налічує до 120 машин – Гаюн

До Білорусі прибувала вже шоста колона бійців так званої ПВК "Вагнер" із 100-120 одиниць техніки.

Джерело: моніторингова група Беларускі Гаюн

Дослівно: "За уточненими даними, 6-та, і остання наразі колона ПВК "Вагнер", яка прибула до Білорусі, налічує близько 100-120 машин".

Деталі: Гаюн зазначив, що колона розтягнулася на 5-10 км, "і розбита, умовно, на 2 великі частини".

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Ззаначається, що колона найманців рухається в супроводі ДАІ РБ.

Що передувало: До Білорусі 18 липня прибувала вже п’ята колона бійців так званої "ПВК Вагнер".

Передісторія: