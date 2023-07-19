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У Білорусь прибула 6-та колона "вагнерівців", налічує до 120 машин – Гаюн

Середа, 19 липня 2023, 01:46
У Білорусь прибула 6-та колона вагнерівців, налічує до 120 машин – Гаюн
фото: motolko.help

До Білорусі прибувала вже шоста колона бійців так званої ПВК "Вагнер" із 100-120 одиниць техніки.

Джерело: моніторингова група Беларускі Гаюн

Дослівно: "За уточненими даними, 6-та, і остання наразі колона ПВК "Вагнер", яка прибула до Білорусі, налічує близько 100-120 машин".

Деталі: Гаюн зазначив, що колона розтягнулася на 5-10 км, "і розбита, умовно, на 2 великі частини".

Ззаначається, що колона найманців рухається в супроводі ДАІ РБ.

Що передувало: До Білорусі 18 липня прибувала вже п’ята колона бійців так званої "ПВК Вагнер".

Передісторія:

  • Раніше у вівторок проєкт повідомляв, що до наметового табору в Білорусі прямує четверта велика колона найманців ПВК "Вагнер" із 80 машин різних модифікацій.
  • Група "Вагнер" воювала в Україні, особливо активно в Бахмуті, але наприкінці весни пішла в польові табори.
  • 24 червня ПВК "Вагнер" почала збройний заколот у Росії через конфлікт із військовим командуванням РФ, але вже ввечері того дня після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Євген Пригожин заявив, що його найманці повертаються у польові табори. Кримінальну справу проти Пригожина в РФ закрили, він мав "піти в Білорусь".
  • Міністерство оборони Білорусі 11 липня заявило, що на білоруських полігонах відбуватиметься "обмін досвідом" між найманцями ПВК "Вагнер" і Збройними Силами Білорусі. 14 липня під Осиповичами вже проходили заняття найманців із підрозділами територіальних військ РБ.

Теми: БілорусьВагнер
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