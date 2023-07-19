Вагнеровцев будет ждать смерть: ВСУ надежно укрепили границу с Беларусью - Наев

Вооруженные силы дополнительно укрепляют границу с Беларусью взрывными и невзрывными заграждениями после прибытия в эту страну наемников ЧВК "Вагнер".

Источник: командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев в Telegram

Прямая речь Наева: "Мы знаем, что на территорию Беларуси в последнее время прибывают наемники ЧВК "Вагнер". Но уже сейчас мы реагируем и создаем такие условия, чтобы государственная граница Украины была полностью непроходимой для вражеских сил".

Детали: По его словам, в частности на Черниговщине только на одном из направлений военные вырыли более 40 км противотанкового рва. Также образовано более 30 тысяч всевозможных минных ловушек для вражеских сил.

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Наев заверил, что если враг будет пытаться "ступить своим грязным сапогом на украинскую землю", его будет ждать смерть.

"Мы дополнительно усилим участки государственной границы невзрывными и взрывными заграждениями, которые будут неожиданностями для врага. Двигаемся дальше!" - заверил командующий.

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