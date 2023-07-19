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Вагнеровцев будет ждать смерть: ВСУ надежно укрепили границу с Беларусью - Наев

Станислав ПогориловСреда, 19 июля 2023, 17:55
Вагнеровцев будет ждать смерть: ВСУ надежно укрепили границу с Беларусью - Наев
Сергей Наев, скриншот

Вооруженные силы дополнительно укрепляют границу с Беларусью взрывными и невзрывными заграждениями после прибытия в эту страну наемников ЧВК "Вагнер".

Источник: командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев в Telegram

Прямая речь Наева: "Мы знаем, что на территорию Беларуси в последнее время прибывают наемники ЧВК "Вагнер". Но уже сейчас мы реагируем и создаем такие условия, чтобы государственная граница Украины была полностью непроходимой для вражеских сил".

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Детали: По его словам, в частности на Черниговщине только на одном из направлений военные вырыли более 40 км противотанкового рва. Также образовано более 30 тысяч всевозможных минных ловушек для вражеских сил.

Наев заверил, что если враг будет пытаться "ступить своим грязным сапогом на украинскую землю", его будет ждать смерть.

"Мы дополнительно усилим участки государственной границы невзрывными и взрывными заграждениями, которые будут неожиданностями для врага. Двигаемся дальше!" - заверил командующий.

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Что предшествовало:

  • По данным мониторинговой группы Беларускі Гаюн, в Беларусь прибыла уже шестая колонна бойцов так называемой ЧВК "Вагнер" из 100-120 единиц техники.
  •  30 июня на заседании Ставки президент Владимир Зеленский дал задание усилить северное направление.

Темы: БеларусьУкраинаВагнерграница
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