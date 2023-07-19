Поблизу табору "Вагнера" в Білорусі майже 500 одиниць техніки, але не військової

В Білорусі біля наметового містечка "ПВК Вагнер" стоїть близько пів тисячі одиниць колісної транспортної техніки.

Джерело: білоруська служба "Радіо Свободи"

Деталі: Журналісти проаналізували супутникові знімки від Planet Labs від 19 липня і дійшли висновку, що загалом поблизу наметового містечка поблизу села Цель перебуває не менше 485 одиниць техніки.

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Скоріше за все йдеться про техніку, що була у колонах, які днями фіксували на трасі М5 Гомель-Мінськ.

Дослівно: "Серед них:

близько 55 тентів, деякі з причепами;

близько 320 автомобілів, схожих за габаритами на пікапи УАЗ, фургони, мікроавтобуси УАЗ (так звані "буханки"), мікроавтобуси типу "Газель", УАЗ Патріоти, легкові автомобілі;

близько 45 автобусів різних модифікацій;

близько 65 вантажівок різних модифікацій, у тому числі не менше 8 платформ з обладнанням на них, переважно будівельним.

Майже вся техніка розташована біля будівель, схожих на склади, а також стоянки військового містечка. Видно, що деякі машини знаходяться в такому положенні, яке свідчить про те, що їх, можливо, розвантажують. Частина машин припаркована біля самих наметів.

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Серед спостережуваних об'єктів важкої військової техніки не видно".

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