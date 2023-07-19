Поблизу табору "Вагнера" в Білорусі майже 500 одиниць техніки, але не військової
В Білорусі біля наметового містечка "ПВК Вагнер" стоїть близько пів тисячі одиниць колісної транспортної техніки.
Джерело: білоруська служба "Радіо Свободи"
Деталі: Журналісти проаналізували супутникові знімки від Planet Labs від 19 липня і дійшли висновку, що загалом поблизу наметового містечка поблизу села Цель перебуває не менше 485 одиниць техніки.
Скоріше за все йдеться про техніку, що була у колонах, які днями фіксували на трасі М5 Гомель-Мінськ.
Дослівно: "Серед них:
- близько 55 тентів, деякі з причепами;
- близько 320 автомобілів, схожих за габаритами на пікапи УАЗ, фургони, мікроавтобуси УАЗ (так звані "буханки"), мікроавтобуси типу "Газель", УАЗ Патріоти, легкові автомобілі;
- близько 45 автобусів різних модифікацій;
- близько 65 вантажівок різних модифікацій, у тому числі не менше 8 платформ з обладнанням на них, переважно будівельним.
Майже вся техніка розташована біля будівель, схожих на склади, а також стоянки військового містечка. Видно, що деякі машини знаходяться в такому положенні, яке свідчить про те, що їх, можливо, розвантажують. Частина машин припаркована біля самих наметів.
Серед спостережуваних об'єктів важкої військової техніки не видно".
Передісторія:
- Останнім часом до Білорусі прибували колони бійців так званої "ПВК Вагнер".
- Засновник військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин начебто виступив перед найманцями, які приїхали в Білорусь і заявив, що вони будуть займатися підготовкою білоруської армії.