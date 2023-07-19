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Поблизу табору "Вагнера" в Білорусі майже 500 одиниць техніки, але не військової

"Українська правда"Середа, 19 липня 2023, 18:40
Поблизу табору Вагнера в Білорусі майже 500 одиниць техніки, але не військової
Фото: Радіо Свобода

В Білорусі біля наметового містечка "ПВК Вагнер" стоїть близько пів тисячі одиниць колісної транспортної техніки.

Джерело: білоруська служба "Радіо Свободи"

Деталі: Журналісти проаналізували супутникові знімки від Planet Labs від 19 липня і дійшли висновку, що загалом поблизу наметового містечка поблизу села Цель перебуває не менше 485 одиниць техніки.

Скоріше за все йдеться про техніку, що була у колонах, які днями фіксували на трасі М5 Гомель-Мінськ.

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Дослівно: "Серед них:

  • близько 55 тентів, деякі з причепами;
  • близько 320 автомобілів, схожих за габаритами на пікапи УАЗ, фургони, мікроавтобуси УАЗ (так звані "буханки"), мікроавтобуси типу "Газель", УАЗ Патріоти, легкові автомобілі;
  • близько 45 автобусів різних модифікацій;
  • близько 65 вантажівок різних модифікацій, у тому числі не менше 8 платформ з обладнанням на них, переважно будівельним.

Майже вся техніка розташована біля будівель, схожих на склади, а також стоянки військового містечка. Видно, що деякі машини знаходяться в такому положенні, яке свідчить про те, що їх, можливо, розвантажують. Частина машин припаркована біля самих наметів.

Серед спостережуваних об'єктів важкої військової техніки не видно".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Останнім часом до Білорусі прибували колони бійців так званої "ПВК Вагнер".
  • Засновник військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин начебто виступив перед найманцями, які приїхали в Білорусь і заявив, що вони будуть займатися підготовкою білоруської армії.

Теми: ВагнерБілорусь
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