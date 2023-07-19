Вблизи лагеря "Вагнера" в Беларуси почти 500 единиц техники, но не военной

В Беларуси возле палаточного городка "ЧВК Вагнер" стоит около полутысячи единиц колесной транспортной техники.

Источник: белорусская служба "Радио Свободы"

Детали: Журналисты проанализировали спутниковые снимки от Planet Labs от 19 июля и пришли к выводу, что в целом вблизи палаточного городка вблизи села Цель находится не менее 485 единиц техники.

Скорее всего речь идет о технике, которая была в колоннах, которые на днях фиксировали на трассе М5 Гомель-Минск.

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Дословно: "Среди них:

около 55 тентов, некоторые с прицепами;

около 320 автомобилей, похожих по габаритам на пикапы УАЗ, фургоны, микроавтобусы УАЗ (так называемые "буханки"), микроавтобусы типа "Газель", УАЗ Патриоты, легковые автомобили;

около 45 автобусов различных модификаций;

около 65 грузовиков различных модификаций, в том числе не менее 8 платформ с оборудованием на них, преимущественно строительным.

Почти вся техника расположена возле зданий, похожих на склады, а также стоянки военного городка. Видно, что некоторые машины находятся в таком положении, которое свидетельствует о том, что их, возможно, разгружают. Часть машин припаркована возле самих палаток.

Среди наблюдаемых объектов тяжелой военной техники не видно".

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