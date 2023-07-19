Вблизи лагеря "Вагнера" в Беларуси почти 500 единиц техники, но не военной
В Беларуси возле палаточного городка "ЧВК Вагнер" стоит около полутысячи единиц колесной транспортной техники.
Источник: белорусская служба "Радио Свободы"
Детали: Журналисты проанализировали спутниковые снимки от Planet Labs от 19 июля и пришли к выводу, что в целом вблизи палаточного городка вблизи села Цель находится не менее 485 единиц техники.
Скорее всего речь идет о технике, которая была в колоннах, которые на днях фиксировали на трассе М5 Гомель-Минск.
Дословно: "Среди них:
- около 55 тентов, некоторые с прицепами;
- около 320 автомобилей, похожих по габаритам на пикапы УАЗ, фургоны, микроавтобусы УАЗ (так называемые "буханки"), микроавтобусы типа "Газель", УАЗ Патриоты, легковые автомобили;
- около 45 автобусов различных модификаций;
- около 65 грузовиков различных модификаций, в том числе не менее 8 платформ с оборудованием на них, преимущественно строительным.
Почти вся техника расположена возле зданий, похожих на склады, а также стоянки военного городка. Видно, что некоторые машины находятся в таком положении, которое свидетельствует о том, что их, возможно, разгружают. Часть машин припаркована возле самих палаток.
Среди наблюдаемых объектов тяжелой военной техники не видно".
Предыстория:
- В последнее время в Беларусь прибывали колонны бойцов так называемой "ЧВК Вагнер".
- Основатель военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин якобы выступил перед наемниками, которые приехали в Беларусь и заявил, что они будут заниматься подготовкой белорусской армии.