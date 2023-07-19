Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Вблизи лагеря "Вагнера" в Беларуси почти 500 единиц техники, но не военной

"Украинская правда"Среда, 19 июля 2023, 18:40
Вблизи лагеря Вагнера в Беларуси почти 500 единиц техники, но не военной
Фото: Радио Свобода

В Беларуси возле палаточного городка "ЧВК Вагнер" стоит около полутысячи единиц колесной транспортной техники.

Источник: белорусская служба "Радио Свободы"

Детали: Журналисты проанализировали спутниковые снимки от Planet Labs от 19 июля и пришли к выводу, что в целом вблизи палаточного городка вблизи села Цель находится не менее 485 единиц техники.

Реклама:

Скорее всего речь идет о технике, которая была в колоннах, которые на днях фиксировали на трассе М5 Гомель-Минск.

Дословно: "Среди них:

  • около 55 тентов, некоторые с прицепами;
  • около 320 автомобилей, похожих по габаритам на пикапы УАЗ, фургоны, микроавтобусы УАЗ (так называемые "буханки"), микроавтобусы типа "Газель", УАЗ Патриоты, легковые автомобили;
  • около 45 автобусов различных модификаций;
  • около 65 грузовиков различных модификаций, в том числе не менее 8 платформ с оборудованием на них, преимущественно строительным.

Почти вся техника расположена возле зданий, похожих на склады, а также стоянки военного городка. Видно, что некоторые машины находятся в таком положении, которое свидетельствует о том, что их, возможно, разгружают. Часть машин припаркована возле самих палаток.

ВИДЕО ДНЯ

Среди наблюдаемых объектов тяжелой военной техники не видно".

Предыстория:

  • В последнее время в Беларусь прибывали колонны бойцов так называемой "ЧВК Вагнер".
  • Основатель военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин якобы выступил перед наемниками, которые приехали в Беларусь и заявил, что они будут заниматься подготовкой белорусской армии.

Темы: ВагнерБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Вагнер
Пришли, угрожали расстрелять: СМИ показали, как выглядит могила Пригожина
В "пресс-службе" Пригожина заявили, что его похоронили в закрытом формате. РосСМИ публикуют фото
В России засекретили похороны Пригожина – росСМИ
Последние новости
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
Все новости...
Реклама: