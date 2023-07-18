Більше 90 машин: друга за день колона з "вагнерівцями" приїхала в Білорусь

До Білорусі прибуває вже п’ята колона бійців так званої "ПВК Вагнер".

Джерело: моніторингова група Беларускі Гаюн, російська служба "BBC"

Пряма мова: "За день до Білорусі прибула друга колона з найманцями Пригожина. За нашими даними, у ній від 90 до 100+ одиниць техніки, вона більша, ніж попередня, помічена сьогодні (у вівторок – ред.) вранці.

Колона рухається за маршрутом від кордону з РФ (КПП Дубовичка) трасою Р43 і далі М5 у напрямку Осиповичів.

Наразі, за нашими даними, колона з'їжджає з траси М5 у с. Ціль, де розташований табір ПВК "Вагнер". Машини в колоні пересуваються на номерах т.зв. ЛНР, рідше т.зв. ДНР і РФ, часом взагалі без номерів".

Деталі: В колоні помітили різну пасажирську техніку: "буханки", пікапи з відкритими багажниками, пасажирські автобуси, фури, легкові авто. Також в колоні є кілька бензовозів і Урали з причепами.

Колону супроводжує білоруська ДАІ. Також з’явилося фото окремих автомобілів із колони.

Раніше "вагнерівці" опублікували відео, на якому заявили, що їхня база на полігоні "Молькіно" в Краснодарському краї РФ перестає існувати з 1 серпня.

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