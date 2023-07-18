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Більше 90 машин: друга за день колона з "вагнерівцями" приїхала в Білорусь

Олександр ШумілінВівторок, 18 липня 2023, 17:27
Більше 90 машин: друга за день колона з вагнерівцями приїхала в Білорусь
Фото: Беларускі Гаюн

До Білорусі прибуває вже п’ята колона бійців так званої "ПВК Вагнер".

Джерело: моніторингова група Беларускі Гаюн, російська служба "BBC"  

Пряма мова: "За день до Білорусі прибула друга колона з найманцями Пригожина. За нашими даними, у ній від 90 до 100+ одиниць техніки, вона більша, ніж попередня, помічена сьогодні (у вівторок – ред.) вранці.

Колона рухається за маршрутом від кордону з РФ (КПП Дубовичка) трасою Р43 і далі М5 у напрямку Осиповичів.

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Наразі, за нашими даними, колона з'їжджає з траси М5 у с. Ціль, де розташований табір ПВК "Вагнер". Машини в колоні пересуваються на номерах т.зв. ЛНР, рідше т.зв. ДНР і РФ, часом взагалі без номерів".

Деталі: В колоні помітили різну пасажирську техніку: "буханки", пікапи з відкритими багажниками, пасажирські автобуси, фури, легкові авто. Також в колоні є кілька бензовозів і Урали з причепами.

Колону супроводжує білоруська ДАІ. Також з’явилося фото окремих автомобілів із колони.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше "вагнерівці" опублікували відео, на якому заявили, що їхня база на полігоні "Молькіно" в Краснодарському краї РФ перестає існувати з 1 серпня.

Передісторія:

  • Раніше у вівторок проєкт повідомляв, що до наметового табору в Білорусі прямує четверта велика колона найманців ПВК "Вагнер" із 80 машин різних модифікацій.
  • Група "Вагнер" воювала в Україні, особливо активно в Бахмуті, але наприкінці весни пішла в польові табори.
  • 24 червня ПВК "Вагнер" почала збройний заколот у Росії через конфлікт із військовим командуванням РФ, але вже ввечері того дня після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Євген Пригожин заявив, що його найманці повертаються у польові табори. Кримінальну справу проти Пригожина в РФ закрили, він мав "піти в Білорусь".
  • Міністерство оборони Білорусі 11 липня заявило, що на білоруських полігонах відбуватиметься "обмін досвідом" між найманцями ПВК "Вагнер" і Збройними Силами Білорусі. 14 липня під Осиповичами вже проходили заняття найманців із підрозділами територіальних військ РБ.

Теми: БілорусьВагнер
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