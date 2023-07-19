Пригожин вперше виступив у Білорусі: "Те, що відбувається на фронті, це ганьба"

Засновник військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин начебто виступив перед найманцями, які приїхали в Білорусь і заявив, що вони будуть займатися підготовкою білоруської армії.

Джерело: відео в телеграм-каналах "Разгрузка Вагнера" і "Оркестр Вагнера", пов'язані з "ПВК Вагнера"

Деталі: На відео Пригожин начебто в Білорусі вітає найманців із приїздом.

Пряма мова: "Ми достойно воювали. Ви зробили для Росії дуже багато. Зараз те що відбувається на фронті це ганьба, в якій нам не треба брати участь. І дочекатися того моменту, коли ми зможемо проявити себе по повній програмі.

Реклама:

Тому прийнято рішення, що ми будемо перебувати в Білорусі якийсь час".

Деталі: Пригожин розповідає, що за цей час вони зроблять з білоруської армії "другу армію світу", а якщо буде потрібно, то "заступляться" за них. "Готуємось, підвищуємо свій рівень, і в новий путь, в Африку і, можливо, повернемося в СВО (так Росія називає війну проти України) в той момент, коли будемо впевненні, що нас не змусять зганьбити самих себе і наш досвід", - сказав Пригожин.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: