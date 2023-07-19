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Пригожин вперше виступив у Білорусі: "Те, що відбувається на фронті, це ганьба"

Олександр ШумілінСереда, 19 липня 2023, 17:30
Пригожин вперше виступив у Білорусі: Те, що відбувається на фронті, це ганьба
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Засновник військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин начебто виступив перед найманцями, які приїхали в Білорусь і заявив, що вони будуть займатися підготовкою білоруської армії.

Джерело: відео в телеграм-каналах "Разгрузка Вагнера" і "Оркестр Вагнера", пов'язані з "ПВК Вагнера"

Деталі: На відео Пригожин начебто в Білорусі вітає найманців із приїздом.

Пряма мова: "Ми достойно воювали. Ви зробили для Росії дуже багато. Зараз те що відбувається на фронті це ганьба, в якій нам не треба брати участь. І дочекатися того моменту, коли ми зможемо проявити себе по повній програмі.

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Тому прийнято рішення, що ми будемо перебувати в Білорусі якийсь час".

Деталі: Пригожин розповідає, що за цей час вони зроблять з білоруської армії "другу армію світу", а якщо буде потрібно, то "заступляться" за них. "Готуємось, підвищуємо свій рівень, і в новий путь, в Африку і, можливо, повернемося в СВО (так Росія називає війну проти України) в той момент, коли будемо впевненні, що нас не змусять зганьбити самих себе і наш досвід", - сказав Пригожин.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Останнім часом до Білорусі прибували колони бійців так званої "ПВК Вагнер".
  • Група "Вагнер" воювала в Україні, особливо активно в Бахмуті, але наприкінці весни пішла в польові табори.
  • 24 червня ПВК "Вагнер" почала збройний заколот у Росії через конфлікт із військовим командуванням РФ, але вже ввечері того дня після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Євген Пригожин заявив, що його найманці повертаються у польові табори. Кримінальну справу проти Пригожина в РФ закрили, він мав "піти в Білорусь".
  • Міністерство оборони Білорусі 11 липня заявило, що на білоруських полігонах відбуватиметься "обмін досвідом"між найманцями ПВК "Вагнер" і Збройними Силами Білорусі. 14 липня під Осиповичами вже проходили заняття найманців із підрозділами територіальних військ РБ.

Теми: ПригожинБілорусь
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