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В ОП розповіли, як відновлюється водопостачання після підриву Каховської ГЕС

Катерина ТищенкоНеділя, 2 липня 2023, 18:13
В ОП розповіли, як відновлюється водопостачання після підриву Каховської ГЕС
ілюстративне фото Pixabay

Через підрив окупантами Каховської ГЕС у Нікополі досі система водопостачання працює на 30%, у Кривому Розі вода подається погодинно, а на Херсонщині людям роздають бутильовану воду.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба в Telegram

Деталі: Кулеба розповів про хід відновлення водопостачання після підриву дамби Каховської ГЕС на Дніпропетровщині та Херсонщині, а також відновлення порушеного через обстріли водопостачання на Донеччині.

Так, на Дніпропетровщині з 2 липня поступово відновлюється централізована подача води в Покрові. При цьому в найближчі дні вміст хлору у воді буде перевищувати звичний, але вже через тиждень містяни зможуть отримати стабільну послугу водопостачання.

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У Нікополі система водопостачання працює на 30%. Попри ворожі обстріли триває відновлення та модернізація усієї системи. Протягом 5 днів планується відновити подачу води для всіх мешканців міста.

"Буде вода в кранах й в місті Марганець. На це потрібно трохи більше часу – вже монтується водопровід", - зазначив Кулеба.

У Кривому Розі вода подається погодинно. Продовжується будівництва магістрального водогону "Інгулець-"Південне" - масштабний проєкт, який дозволить дати воду двом районам.

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Крім того, в громади області постійно підвозиться вода.

На Херсонщині напружена ситуація з постачанням води у Милівській громаді, Нововоронцовській громаді та місті Берислав. Тривають роботи з якнайшвидного відновлення повноцінного водопостачання в районі. Людям щодня роздається бутильована вода – містяни вже отримали близько 40 тис літрів.

Також протягом наступного тижня для Бериславщини буде встановлений мобільний фільтр для очистки води, потужністю до 30 тис літрів на добу.

У місті Херсон, мікрорайон Острів, централізоване водопостачання підключено для технічних потреб. "За пару днів в кранах вже буде питна вода", - обіцяє Кулеба.

Він також розповів, що триває відновлення водопостачання на Донеччині, де через постійні обстріли повноцінно не працює система водопостачання.

Через зруйновану у травні дамбу Карлівського водосховища у місті Покровськ вода подається погодинно. Також організований постійний підвіз води людям.

Відновлення водопостачання з Карлівського водосховища планується до середини липня.

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Теми: Каховська ГЕСводаОфіс президента
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