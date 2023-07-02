В ОП розповіли, як відновлюється водопостачання після підриву Каховської ГЕС
Через підрив окупантами Каховської ГЕС у Нікополі досі система водопостачання працює на 30%, у Кривому Розі вода подається погодинно, а на Херсонщині людям роздають бутильовану воду.
Джерело: заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба в Telegram
Деталі: Кулеба розповів про хід відновлення водопостачання після підриву дамби Каховської ГЕС на Дніпропетровщині та Херсонщині, а також відновлення порушеного через обстріли водопостачання на Донеччині.
Так, на Дніпропетровщині з 2 липня поступово відновлюється централізована подача води в Покрові. При цьому в найближчі дні вміст хлору у воді буде перевищувати звичний, але вже через тиждень містяни зможуть отримати стабільну послугу водопостачання.
У Нікополі система водопостачання працює на 30%. Попри ворожі обстріли триває відновлення та модернізація усієї системи. Протягом 5 днів планується відновити подачу води для всіх мешканців міста.
"Буде вода в кранах й в місті Марганець. На це потрібно трохи більше часу – вже монтується водопровід", - зазначив Кулеба.
У Кривому Розі вода подається погодинно. Продовжується будівництва магістрального водогону "Інгулець-"Південне" - масштабний проєкт, який дозволить дати воду двом районам.
Крім того, в громади області постійно підвозиться вода.
На Херсонщині напружена ситуація з постачанням води у Милівській громаді, Нововоронцовській громаді та місті Берислав. Тривають роботи з якнайшвидного відновлення повноцінного водопостачання в районі. Людям щодня роздається бутильована вода – містяни вже отримали близько 40 тис літрів.
Також протягом наступного тижня для Бериславщини буде встановлений мобільний фільтр для очистки води, потужністю до 30 тис літрів на добу.
У місті Херсон, мікрорайон Острів, централізоване водопостачання підключено для технічних потреб. "За пару днів в кранах вже буде питна вода", - обіцяє Кулеба.
Він також розповів, що триває відновлення водопостачання на Донеччині, де через постійні обстріли повноцінно не працює система водопостачання.
Через зруйновану у травні дамбу Карлівського водосховища у місті Покровськ вода подається погодинно. Також організований постійний підвіз води людям.
Відновлення водопостачання з Карлівського водосховища планується до середини липня.
Читайте також: Все, що потрібно знати про катастрофу на Каховській ГЕС
"Нам нічого не страшно, ми припливли додому". Репортаж УП про велику воду та евакуацію в Херсоні
Людей закликають економити воду, як раніше електроенергію. Які наслідки підриву Каховської ГЕС для економіки? Частина 2
Передісторія:
- Вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС.
- Гребля і машинна зала ГЕС були повністю зруйновані. ГЕС відновленню не підлягає.
- Підрив росіянами ГЕС сричинив затоплення низки територій, людські жертви та екологічну катастрофу.
- 26 червня жителів Херсона попередили, щоб вони не пили воду з-під крана − у місті триває дезінфекція мереж, вода наразі небезпечна для вживання.