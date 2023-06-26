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У Херсоні дезінфікують мережі: пити воду заборонено

Ірина БалачукПонеділок, 26 червня 2023, 13:13
У Херсоні дезінфікують мережі: пити воду заборонено
Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

Жителів Херсона попереджають, щоб вони не пили воду з-під крана − у місті триває дезінфекція мереж, вода наразі небезпечна для вживання.

Джерело: Херсонська ОВА у Telegram

Дослівно ОВА: "У постраждалому від підтоплення мікрорайоні Корабел в Херсоні проводиться дезінфекція мереж водопостачання. У цей час заборонено пити воду з мережі та використовувати її для приготування їжі. Тимчасово вода придатна лише для технічних потреб".

Деталі: Для дезінфекції використовується гіпохлорит натрію. Процес контролюють фахівці хіміко-бактеріологічної лабораторії питної води "Херсонводоканалу".

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В ОВА пояснили, що наразі концентрація дезінфектанта у воді в рази перевищує норму.

Але це необхідно для очищення мереж від осаду, який накопичився у водоводі під час підтоплення, та для знищення збудників хвороб.

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Теми: ХерсонводаКаховська ГЕС
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