У Херсоні дезінфікують мережі: пити воду заборонено
Жителів Херсона попереджають, щоб вони не пили воду з-під крана − у місті триває дезінфекція мереж, вода наразі небезпечна для вживання.
Джерело: Херсонська ОВА у Telegram
Дослівно ОВА: "У постраждалому від підтоплення мікрорайоні Корабел в Херсоні проводиться дезінфекція мереж водопостачання. У цей час заборонено пити воду з мережі та використовувати її для приготування їжі. Тимчасово вода придатна лише для технічних потреб".
Деталі: Для дезінфекції використовується гіпохлорит натрію. Процес контролюють фахівці хіміко-бактеріологічної лабораторії питної води "Херсонводоканалу".
В ОВА пояснили, що наразі концентрація дезінфектанта у воді в рази перевищує норму.
Але це необхідно для очищення мереж від осаду, який накопичився у водоводі під час підтоплення, та для знищення збудників хвороб.
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Передісторія:
- Вранці 6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, згодом ОВА підвердила цю інформацію.
- Гребля і машинна зала ГЕС були повністю зруйноівні. ГЕС відновленню не підлягає.
- Підрив росіянами ГЕС сричинив затоплення низки територій, людські жертви та екологічну катастрофу.