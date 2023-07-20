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Ворог запустив у напрямку Одещини протикорабельні ракети – Повітряні сили

"Українська правда"Четвер, 20 липня 2023, 02:57
Ворог запустив у напрямку Одещини протикорабельні ракети – Повітряні сили
П-800 "ОНІКС", ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

Російські окупанти вночі 20 липня запустили у бік Одеської області надзвукові протикорабельні ракети "Онікс".

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram 

Дослівно: "Зафіксовано пуски надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у напрямку Одеської області. Залишайтеся в укритті".

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Деталі: Повітряники також повідомили, що зафіксовано пуски крилатих ракет Х-22 з літаків Ту-22м3 з південного напрямку.

Що цьому передувало:

  • Повітряні сили ЗСУ вночі 20 липня повідомили про ракетну небезпеку в Одеській, Вінницькій, Кіровоградській і Запорізькій областях.
  • Близько 02:10 в Одесі прогримів вибух.

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Теми: ракетний ударПовітряні сили ЗСУОдеська область
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