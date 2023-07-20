Ворог запустив у напрямку Одещини протикорабельні ракети – Повітряні сили
Четвер, 20 липня 2023, 02:57
Російські окупанти вночі 20 липня запустили у бік Одеської області надзвукові протикорабельні ракети "Онікс".
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Дослівно: "Зафіксовано пуски надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у напрямку Одеської області. Залишайтеся в укритті".
Деталі: Повітряники також повідомили, що зафіксовано пуски крилатих ракет Х-22 з літаків Ту-22м3 з південного напрямку.
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Що цьому передувало:
- Повітряні сили ЗСУ вночі 20 липня повідомили про ракетну небезпеку в Одеській, Вінницькій, Кіровоградській і Запорізькій областях.
- Близько 02:10 в Одесі прогримів вибух.