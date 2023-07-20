Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ворог запустив у напрямку Одещини протикорабельні ракети – Повітряні сили

"Українська правда"Четвер, 20 липня 2023, 02:57
Ворог запустив у напрямку Одещини протикорабельні ракети – Повітряні сили
П-800 "ОНІКС", ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

Російські окупанти вночі 20 липня запустили у бік Одеської області надзвукові протикорабельні ракети "Онікс".

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram 

Дослівно: "Зафіксовано пуски надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у напрямку Одеської області. Залишайтеся в укритті".

Деталі: Повітряники також повідомили, що зафіксовано пуски крилатих ракет Х-22 з літаків Ту-22м3 з південного напрямку.

Реклама:

Що цьому передувало:

  • Повітряні сили ЗСУ вночі 20 липня повідомили про ракетну небезпеку в Одеській, Вінницькій, Кіровоградській і Запорізькій областях.
  • Близько 02:10 в Одесі прогримів вибух.

Теми: ракетний ударПовітряні сили ЗСУОдеська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоЩе одного "слугу" знайшли за кордоном: на острові в Середземному морі

фото, відеоОкупанти поцілили в багатоповерхівку та будівлю СБУ у Дніпрі

оновленоНАЗК вважає, що Тимошенко зловживав повноваженнями. Той грозить судом 

документХарлан отримала автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду

Мінкульт тимчасово очолить Ростислав Карандєєв: що про нього відомо

Зеленський ветував закон про виділення пів мільярда на будівництво музею Голодомору

Усі новини...
ракетний удар
Повітряники оголосили ракетну небезпеку у низці областей
Одесу можуть захистити додаткові системи SAMP/T або Patriot – Зеленський
Величезні вирви й пожежі: ЗСУ і рятувальники показали наслідки удару по Одещині
Останні новини
03:47
Окупанти планують теракти проти власного населення у Брянській області – ЦНС
03:10
ЗСУ скоро будуть у Криму – Буданов
02:27
Обстріли Сумщини: за добу – 85 "прильотів"
01:59
відеоПутін заявив, що РФ вивела армію з-під Києва, бо її "просили"
01:10
оновлено від 23:47Окупанти перекривали рух авто по Кримському мосту
00:55
Втрати ворога на Таврійському напрямку за добу склали понад 2 роти – Тарнавський
00:25
"Нейтральний статус України" має принципове значення для РФ – Путін
23:59
КолонкаISW: Тривала ініціатива України на полі бою – це можливість використовувати слабкість Кремля
23:54
фотоМер норвезького міста проїхався до України на велосипеді й зібрав 540 тисяч гривень для ЗСУ
23:41
фотоВ Італії представили чотири марки на підтримку України
Усі новини...
Реклама: