Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Враг запустил в направлении Одесской области противокорабельные ракеты – Воздушные силы

"Украинская правда"Четверг, 20 июля 2023, 02:57
Враг запустил в направлении Одесской области противокорабельные ракеты – Воздушные силы
П-800 "ОНИКС", ФОТО ИЗ ВИКИПЕДИИ

Российские оккупанты ночью 20 июля запустили в сторону Одесской области сверхзвуковые противокорабельные ракеты "Оникс".

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно: "Зафиксированы пуски сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в направлении Одесской области. Оставайтесь в укрытии".

Реклама:

Детали: Воздушники также сообщили, что зафиксированы пуски крылатых ракет Х-22 с самолетов Ту-22м3 с южного направления.

Что этому предшествовало:

  • Воздушные силы ВСУ ночью 20 июля сообщили о ракетной опасности в Одесской, Винницкой, Кировоградской и Запорожской областях.
  • Около 02:10 в Одессе прогремел взрыв.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ракетный ударВоздушные силы ВСУОдесская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
ракетный удар
The Guardian показал видео ночной ракетной атаки в Киеве и ее последствий
Одесская область: ночью над морем сбили 8 ракет
Все, кроме одной: во время ночной атаки было уничтожено 43 воздушные цели
Последние новости
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
Все новости...
Реклама: