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Враг запустил в направлении Одесской области противокорабельные ракеты – Воздушные силы

"Украинская правда"Четверг, 20 июля 2023, 02:57
Враг запустил в направлении Одесской области противокорабельные ракеты – Воздушные силы
П-800 "ОНИКС", ФОТО ИЗ ВИКИПЕДИИ

Российские оккупанты ночью 20 июля запустили в сторону Одесской области сверхзвуковые противокорабельные ракеты "Оникс".

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно: "Зафиксированы пуски сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в направлении Одесской области. Оставайтесь в укрытии".

Детали: Воздушники также сообщили, что зафиксированы пуски крылатых ракет Х-22 с самолетов Ту-22м3 с южного направления.

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Что этому предшествовало:

  • Воздушные силы ВСУ ночью 20 июля сообщили о ракетной опасности в Одесской, Винницкой, Кировоградской и Запорожской областях.
  • Около 02:10 в Одессе прогремел взрыв.

Темы: ракетный ударВоздушные силы ВСУОдесская область
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