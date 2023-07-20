Враг запустил в направлении Одесской области противокорабельные ракеты – Воздушные силы
Четверг, 20 июля 2023, 02:57
Российские оккупанты ночью 20 июля запустили в сторону Одесской области сверхзвуковые противокорабельные ракеты "Оникс".
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно: "Зафиксированы пуски сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в направлении Одесской области. Оставайтесь в укрытии".
Реклама:
Детали: Воздушники также сообщили, что зафиксированы пуски крылатых ракет Х-22 с самолетов Ту-22м3 с южного направления.
Что этому предшествовало:
- Воздушные силы ВСУ ночью 20 июля сообщили о ракетной опасности в Одесской, Винницкой, Кировоградской и Запорожской областях.
- Около 02:10 в Одессе прогремел взрыв.
ВИДЕО ДНЯ