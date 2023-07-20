В Николаеве раздались взрывы – СМИ
Четверг, 20 июля 2023, 03:35
В Николаеве в ночь на 20 июля были слышны звуки взрывов.
Источник: "Суспільне" в Telegram, "Укрінформ"
Детали: О том, что в Николаеве слышны взрывы, "Суспільне" сообщило около 03:05.
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"Укринформ" отмечает, что в городе прозвучали два мощных взрыва.
Во время взрывов в Николаевской области продолжалась воздушная тревога.
Что этому предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- Воздушные силы ВСУ ночью 20 июля сообщили о ракетной опасности в Одесской, Винницкой, Кировоградской и Запорожской областях.
- В Одессе ночью 20 июля прогремела серия мощных взрывов.