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В Николаеве раздались взрывы – СМИ

"Украинская правда"Четверг, 20 июля 2023, 03:35
В Николаеве раздались взрывы – СМИ
Николаев после удара РФ после удара РФ. Иллюстративное фото getty images

В Николаеве в ночь на 20 июля были слышны звуки взрывов.

Источник: "Суспільне" в Telegram, "Укрінформ"

Детали: О том, что в Николаеве слышны взрывы, "Суспільне" сообщило около 03:05.

"Укринформ" отмечает, что в городе прозвучали два мощных взрыва.

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Во время взрывов в Николаевской области продолжалась воздушная тревога.

Что этому предшествовало:

  • Воздушные силы ВСУ ночью 20 июля сообщили о ракетной опасности в Одесской, Винницкой, Кировоградской и Запорожской областях.
  • В Одессе ночью 20 июля прогремела серия мощных взрывов.

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Темы: Николаеввзрыв
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