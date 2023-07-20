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У Криму безпілотник пошкодив 4 адмінбудівлі – окупаційна "влада"

"Українська правда"Четвер, 20 липня 2023, 06:25
У Криму безпілотник пошкодив 4 адмінбудівлі – окупаційна влада
ОКУПОВАНИЙ РОСІЄЮ КРИМ НА МАПІ

Так званий "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов повідомив, що в одному з населених пунктів на північному заході півострова безпілотник пошкодив 4 адміністративні будівлі.

Джерело: Аксьонов у Telegram

Деталі: Аксьонов також стверджує, що нібито внаслідок удару дрону загинула дівчина-підліток.

Нагадаємо: 19 липня на військовому полігоні в Кіровському районі Криму здетонували боєприпаси.

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Теми: Кримбезпілотники
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