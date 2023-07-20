У Криму безпілотник пошкодив 4 адмінбудівлі – окупаційна "влада"
Четвер, 20 липня 2023, 06:25
Так званий "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов повідомив, що в одному з населених пунктів на північному заході півострова безпілотник пошкодив 4 адміністративні будівлі.
Джерело: Аксьонов у Telegram
Деталі: Аксьонов також стверджує, що нібито внаслідок удару дрону загинула дівчина-підліток.
Нагадаємо: 19 липня на військовому полігоні в Кіровському районі Криму здетонували боєприпаси.
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