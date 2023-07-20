В Крыму беспилотник повредил 4 админздания – оккупационные "власти"
Четверг, 20 июля 2023, 06:25
Так называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в одном из населенных пунктов на северо-западе полуострова беспилотник повредил 4 административных здания.
Источник: Аксенов в Telegram
Детали: Аксенов также утверждает, что якобы в результате удара дрона погибла девушка-подросток.
Напомним: 19 июля на военном полигоне в Кировском районе Крыма сдетонировали боеприпасы.
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