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Атака РФ на Миколаїв: постраждали 19 людей

"Українська правда", Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 20 липня 2023, 06:50
Атака РФ на Миколаїв: постраждали 19 людей
Наслідки удару по Миколаєву. Фото з Telegram Сєнкевича

Внаслідок удару російських окупантів вночі 20 липня по Миколаєву постраждали 19 людей, із них 9, зокрема 5 дітей, – госпіталізовані, 2-х людей вдалося врятували з-під завалів.

Джерело: голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram

Пряма мова Кіма: "Всього постраждало 18 осіб, з них 9 госпіталізовано, у т. 5 дітей. 2 людей врятовано з-під завалів. Це диво, що вдалося врятувати".

Деталі: Сєнкевич уточнив, що з-під завалів вдалося врятувати жінку і чоловіка.

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Міський голова повідомив, що для відселення людей визначено дві локації.

Він також показав перші кадри наслідків обстрілу Миколаєва.

 
 
 

Оновлено: Очільник ОВА Віталій Кім повідомив, що кількість постраждалих зросла до 19. За медичною допомогою звернулися вісім людей – госпіталізовано двоє, серед них дитина. Він уточнив, що ворог завдав ракетного удару по міст близько 03:03. Внаслідок влучання  зруйновано декілька поверхів триповерхового будинку та виникла пожежа площею 450 кв. м, яку вогнеборці ліквідували о 07:45.

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Триває розбір завалів. Пошкоджено сусідні багатоповерхові будинки. Також сталося займання трьох гаражів, яке було оперативно ліквідовано. Пошкоджено близько 15 гаражів та вибиті вікна у кількох багатоповерхівках, розташованих поруч. 

Раніше очільник ОВА повідомив, що внаслідок нічної атаки росіян на Миколаїв є загиблі. При цьому Кім не назвав кількість загиблих.

Нагадаємо: Внаслідок нічної атаки російських окупантів на Миколаїв пошкоджено щонайменше 5 багатоповерхових житлових будинків та близько 15 гаражів. 

Теми: МиколаївобстрілРосія
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