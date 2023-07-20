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Атака РФ на Николаев: пострадали 19 человек

"Украинская правда", Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 20 июля 2023, 06:50
Атака РФ на Николаев: пострадали 19 человек
Последствия удара по Николаеву. Фото из Telegram Сенкевича

В результате удара российских оккупантов ночью 20 июля по Николаеву пострадали 19 человек, из них 9, в том числе 5 детей, – госпитализированы, 2-х человек удалось спасти из-под завалов.

Источник: председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram, городской голова Николаева Александр Сенкевич в Telegram

Прямая речь Кима: "Всего пострадало 18 человек, из них 9 госпитализированы, в т. 5 детей. 2 человека спасены из-под завалов. Это чудо, что удалось спасти".

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Детали: Сенкевич уточнил, что из-под завалов удалось спасти женщину и мужчину.

Городской голова сообщил, что для отселения людей определены две локации.

Он также показал первые кадры последствий обстрела Николаева.

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Обновлено: Глава ОВА Виталий Ким сообщил, что количество пострадавших возросло до 19. За медицинской помощью обратились восемь человек - госпитализированы двое, среди них ребенок. Он уточнил, что враг нанес ракетный удар по городу около 03:03. В результате попадания разрушено несколько этажей трехэтажного дома и возник пожар площадью 450 кв. м, который пожарные ликвидировали в 07:45.

Продолжается разбор завалов. Повреждены соседние многоэтажные дома. Также произошло возгорание трех гаражей, которое было оперативно ликвидировано. Повреждено около 15 гаражей и выбиты окна в нескольких многоэтажках, расположенных рядом.

Ранее глава ОВА сообщил, что в результате ночной атаки россиян на Николаев есть погибшие. При этом Ким не назвал количество погибших.

Напомним: В результате ночной атаки российских оккупантов на Николаев повреждены по меньшей мере 5 многоэтажных жилых домов и около 15 гаражей.

Темы: НиколаевобстрелРосcия
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