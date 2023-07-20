В Одесі з-під завалів врятували людину
Четвер, 20 липня 2023, 10:51
Після нічної атаки окупантів рятувальники в Одесі дістали з-під завалів людину.
Джерело: голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук у Telegram
Дослівно: "Під час робіт на місці руйнування будівлі внаслідок російської атаки, співробітникам ДСНС вдалося врятувати з-під завалів людину".
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Деталі: За словами Братчука, наразі мова йде про чотирьох постраждалих внаслідок ворожого обстрілу Одеси.
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- Вночі 20 липня російські окупанти вдарили по Одесі, внаслідок чого є руйнування і виникла пожежа. Повідомлялося, що постраждали 2 людини. Мер Одеси Генадій Труханов повідомив, що під завалами шукають людину.
- В середмісті Одеси є руйнування, виникла пожежа на площі 300 м.кв.
- Протиповітряна оборона знищила 18 повітряних цілей із 38, які російські окупанти запустили по Україні уночі 20 липня.