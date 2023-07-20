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В Одессе из-под завалов спасли человека

Алена МазуренкоЧетверг, 20 июля 2023, 10:51
В Одессе из-под завалов спасли человека
фото: ГСЧС

После ночной атаки оккупантов спасатели в Одессе достали из-под завалов человека.

Источник: председатель общественного совета при Одесской ОГА Сергей Братчук в Telegram

Дословно: "Во время работ на месте разрушения здания в результате российской атаки, сотрудникам ГСЧС удалось спасти из-под завалов человека".

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Детали: По словам Братчука, сейчас речь идет о четырех пострадавших в результате вражеского обстрела Одессы.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ночью 20 июля российские оккупанты ударили по Одессе, в результате чего есть разрушения и возник пожар. Сообщалось, что пострадали 2 человека. Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что под завалами ищут человека.
  • В центре Одессы есть разрушения, возник пожар на площади 300 м.кв.
  • Противовоздушная оборона уничтожила 18 воздушных целей из 38, которые российские оккупанты запустили по Украине ночью 20 июля.
 
 
 
 
 

Темы: Одессавойна
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