Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сырский объяснил стратегическое значение Бахмута: созданы все условия, чтобы вернуть город

Станислав ПогориловЧетверг, 20 июля 2023, 11:07
Сырский объяснил стратегическое значение Бахмута: созданы все условия, чтобы вернуть город
Александр Сырский, фото: Getty Images

Для отвоевания Бахмута созданы все условия, но значительно меньшими потерями, чем понадобилось захватчикам для захвата города.

Источник: командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в интервью украинской службе BBC

Прямая речь Сырского: "В настоящее время созданы все условия для того, чтобы нам вернуть этот город, но с меньшими в десятки раз потерями".

Детали: По его словам, Бахмут имеет стратегическое значение, в первую очередь потому, что является центром сосредоточения основных направлений и дорог. В частности, через город идут дороги из Дебальцево, Северска, Горловки, Константиновки и Славянска. "Используя развитую сеть дорог российские войска могут наступать в по меньшей мере в трех таких операционных направлениях", - подчеркнул Сырский.

Реклама:

Также вокруг Бахмута сосредоточены разного рода господствующие высоты, которые позволяют контролировать большую часть местности вокруг на подступах к городу, что повышает его роль как плацдарма для дальнейших наступательных действий.

"Буквально в трех километрах за Бахмутом начинаются следующий город Часов Яр. И здесь нам очень важно остановить врага в Бахмуте, который там находится в низине", - пояснил Сырский.

Также командующий считает ошибкой, когда ЧВК "Вагнер" полностью "залез" в Бахмут, поскольку понеся огромные потери, группировка фактически потеряла свою боеспособность.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Перед этим Сырский сообщал, что американские кассетные боеприпасы уже прибыли в Украину и вскоре будут готовы к использованию; по информации СМИ, их планируют применить в Бахмуте.

Темы: БахмутвойнаВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЕще одного "слугу" нашли за границей: на острове в Средиземном море

фото, видеоОккупанты попали в многоэтажку и здание СБУ в Днепре

обновленоНАПК считает, что Тимошенко злоупотреблял полномочиями. Тот грозит судом

документХарлан получила автоматическую квалификацию на Олимпиаду

Минкульт временно возглавит Ростислав Карандеев: что о нем известно

Президент ветировал закон о выделении полумиллиарда на строительство музея Голодомора

Все новости...
Бахмут
Наступать тяжело, но ежедневно есть продвижение на 0,5-1 км − Сырский
Тактика выжженной земли в Бахмуте сейчас играет против врага – Нацгвардия
16 часов на штурме под Бахмутом. Репортаж УП с наступления десантников
Последние новости
04:08
Российские ракеты угрожают Запорожской и Днепропетровской областям – Воздушные силы
03:47
Оккупанты планируют теракты против собственного населения в Брянской области – ЦНС
03:10
ВСУ скоро будут в Крыму – Буданов
02:27
Обстрелы Сумщины: за сутки – 85 "прилетов"
01:59
видеоПутин заявил, что РФ вывела армию из-под Киева, потому что ее "просили"
01:10
обновлено от 23:47Оккупанты перекрывали движение авто по Крымскому мосту
00:55
Потери врага на Таврическом направлении за сутки составили более 2 рот – Тарнавский
00:25
"Нейтральный статус Украины" имеет принципиальное значение для РФ – Путин
23:59
КолонкаISW: Длительная инициатива Украины на поле боя – это возможность использовать слабость Кремля.
23:54
фотоМэр норвежского города проехался в Украину на велосипеде и собрал 540 тысяч гривен для ВСУ
Все новости...
Реклама: