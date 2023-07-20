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Сырский объяснил стратегическое значение Бахмута: созданы все условия, чтобы вернуть город

Станислав ПогориловЧетверг, 20 июля 2023, 11:07
Сырский объяснил стратегическое значение Бахмута: созданы все условия, чтобы вернуть город
Александр Сырский, фото: Getty Images

Для отвоевания Бахмута созданы все условия, но значительно меньшими потерями, чем понадобилось захватчикам для захвата города.

Источник: командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в интервью украинской службе BBC

Прямая речь Сырского: "В настоящее время созданы все условия для того, чтобы нам вернуть этот город, но с меньшими в десятки раз потерями".

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Детали: По его словам, Бахмут имеет стратегическое значение, в первую очередь потому, что является центром сосредоточения основных направлений и дорог. В частности, через город идут дороги из Дебальцево, Северска, Горловки, Константиновки и Славянска. "Используя развитую сеть дорог российские войска могут наступать в по меньшей мере в трех таких операционных направлениях", - подчеркнул Сырский.

Также вокруг Бахмута сосредоточены разного рода господствующие высоты, которые позволяют контролировать большую часть местности вокруг на подступах к городу, что повышает его роль как плацдарма для дальнейших наступательных действий.

"Буквально в трех километрах за Бахмутом начинаются следующий город Часов Яр. И здесь нам очень важно остановить врага в Бахмуте, который там находится в низине", - пояснил Сырский.

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Также командующий считает ошибкой, когда ЧВК "Вагнер" полностью "залез" в Бахмут, поскольку понеся огромные потери, группировка фактически потеряла свою боеспособность.

Что предшествовало: Перед этим Сырский сообщал, что американские кассетные боеприпасы уже прибыли в Украину и вскоре будут готовы к использованию; по информации СМИ, их планируют применить в Бахмуте.

Темы: БахмутвойнаВооруженные силы
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