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Міжнародний Червоний Хрест розслідує вивезення дітей з України білоруським ЧХ

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 20 липня 2023, 11:36
Міжнародний Червоний Хрест розслідує вивезення дітей з України білоруським ЧХ
Червоний Хрест, фото Shutterstock

Міжнародний Червоний Хрест почав розслідування після останньої поїздки голови білоруського ЧХ Дмитра Шевцова на окуповані території України, під час якої він зізнався у викраденні українських дітей та вивезенні їх до Білорусі.

Джерело: пресслужба Міжнародного Червоного Хреста, пресслужба українського ЧХ

Дослівно МКЧХ: "Міжнародна федерація Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (МФЧХ) дізналася зі ЗМІ, що генеральний секретар білоруського Червоного Хреста нещодавно відвідав Луганськ і Донецьк. Ми не були поінформовані про цей візит і не були залучені до жодних заходів, у тому числі з дітьми".

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Дії будь-яких національних товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, що суперечать нашій гуманітарній місії, основоположним принципам і політиці, надзвичайно серйозно сприймаються МФОЧЧ і ЧП.  

Тому МФОЧЧ і ЧП передала цю справу на розгляд Комітету з питань дотримання норм і посередництва, який, відповідно до нашої конституції, є незалежним органом, що розслідує і вирішує питання, пов'язані з ймовірними порушеннями доброчесності". 

Деталі: Зокрема, МКЧХ засудив використання Шевцовим під час однієї з поїздок символу, пов'язаного зі стороною "конфлікту в Україні" (камуфляжу з літерою "Z" - ред.), адже це порушує Основоположні принципи Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. 

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Дослівно: "Ці дії ризикують підірвати довіру до нашої роботи з підтримки громад, які потребують допомоги, ким би вони не були і по який би бік лінії фронту не перебували. Вкрай важливо, щоб усі компоненти Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця зберігали свою незалежність від урядів і носіїв зброї.  

Ми зв'язалися з Білоруським Червоним Хрестом, щоб висловити нашу серйозну стурбованість і закликати припинити будь-яку подібну діяльність у майбутньому".  

Більше деталей: Український ЧХ також засудив дії білоруського товаривства.

Дослівно ЧХ України: "Український Червоний Хрест категорично засуджує дії білоруського Червоного Хреста щодо їхньої діяльності на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Луганській та Донецькій областях.  

.. Вище зазначені дії (зізнання Шевцова - ред.) підтверджують свідому позицію білоруського Червоного Хреста щодо підтримання політики викрадання дітей та легалізації агресії РФ проти України. Це свідчить не лише про умисне ігнорування організацією своїх статутних зобов'язань в рамках Міжнародного руху, а й про вчинення нею серйозних порушень міжнародного гуманітарного права".

Передісторія: 

  • У середу білоруські опозиційні ЗМІ повідомили, що очільник ЧХ Білорусі Дмитро Шевцов поїхав на окуповані території та в ефірі білоруського держтелебачення зізнався, що ЧХ країни "вивозить і буде вивозити" дітей з окупованих територій України.
  • До цього, під час попередньої поїздки туди, як стверджують білоруські ЗМІ, його помітили у камуфляжі із літерою "z".      

Нагадаємо: 

  • У червні білоруський Червоний Хрест повідомив, що в країні перебувають понад 700 дітей з України.
  • Раніше білоруська опозиція повідомляла, що в Білорусь депортували понад 2 тисячі українських дітей. За їхніми даними, Лукашенко особисто підписує документи, пов'язані зі здійсненням воєнного злочину.

Теми: Червоний Хрестдітивоєнні злочиниБілорусь
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