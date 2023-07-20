Международный Красный Крест расследует вывоз детей из Украины белорусским ЧХ

Международный Красный Крест начал расследование после последней поездки главы белорусского ЧХ Дмитрия Шевцова на оккупированные территории Украины, во время которой он признался в похищении украинских детей и вывозе их в Беларусь.

Источник: пресс-служба Международного Красного Креста, пресслужба украинского ЧХ

Дословно МККК: "Международная федерация Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) узнала из СМИ, что генеральный секретарь белорусского Красного Креста недавно посетил Луганск и Донецк. Мы не были проинформированы об этом визите и не были вовлечены ни в какие мероприятия, в том числе с детьми".

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Действия любых национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, противоречащие нашей гуманитарной миссии, основополагающим принципам и политике, чрезвычайно серьезно воспринимаются МФОКК и ЧП.

Поэтому МФОКЧ и ЧП передала это дело на рассмотрение Комитета по вопросам соблюдения норм и посредничества, который, согласно нашей конституции, является независимым органом, расследующим и решающим вопросы, связанные с предполагаемыми нарушениями добропорядочности".

Детали: В частности, МККК осудил использование Шевцовым во время одной из поездок символа, связанного со стороной "конфликта в Украине" (камуфляжа с буквой "Z" - ред.), ведь это нарушает Основополагающие принципы Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

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Дословно: "Эти действия рискуют подорвать доверие к нашей работе по поддержке общин, нуждающихся в помощи, кем бы они ни были и по какую бы сторону линии фронта ни находились. Крайне важно, чтобы все компоненты Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца сохраняли свою независимость от правительств и носителей оружия.

Мы связались с Белорусским Красным Крестом, чтобы выразить нашу серьезную обеспокоенность и призвать прекратить любую подобную деятельность в будущем".

Больше деталей: Украинский ЧХ также осудил действия белорусской организации.

Дословно ЧХ Украины: "Украинский Красный Крест категорически осуждает действия белорусского Красного Креста по их деятельности на временно оккупированных территориях Украины, в частности в Луганской и Донецкой областях.

.. Вышеуказанные действия (признание Шевцова - ред.) подтверждают сознательную позицию белорусского Красного Креста по поддержанию политики похищения детей и легализации агрессии РФ против Украины. Это свидетельствует не только об умышленном игнорировании организацией своих уставных обязательств в рамках Международного движения, но и о совершении ею серьезных нарушений международного гуманитарного права".

Предыстория:

В среду белорусские оппозиционные СМИ сообщили, что глава ЧХ Беларуси Дмитрий Шевцов поехал на оккупированные территории и в эфире белорусского гостелевидения признался, что ЧХ страны "вывозит и будет вывозить" детей с оккупированных территорий Украины.

До этого, во время предыдущей поездки туда, как утверждают белорусские СМИ, его заметили в камуфляже с буквой "z".

Напомним: