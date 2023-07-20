Зеленський: Немає у Росії таких ракет, які були б сильніші за нашу волю перемогти

Українці пройдуть складні часи війни і вистояють проти ударів країни-зла Росії, заявив президент Володимир Зеленський.

Джерело: президент у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Одеса. Миколаїв. Російські терористи продовжують свої намагання зруйнувати життя нашої країни. На жаль, є поранені, є загиблі... Мої співчуття рідним та близьким!

Але немає у держави-зла ракет, які були б сильніші, ніж наша воля зберегти життя, підтримати один одного і перемогти".

Деталі: Президент подякував українським воїнам, які захищають країну, усім, хто залучений до ліквідації наслідків російського терору, усім, хто відбудовує знищене окупантами.

"Усі разом ми пройдемо цей страшний час. І вистоїмо проти ударів російського зла", − підсумував Зеленський.

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