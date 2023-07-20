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Зеленський: Немає у Росії таких ракет, які були б сильніші за нашу волю перемогти

Ірина БалачукЧетвер, 20 липня 2023, 12:17
Зеленський: Немає у Росії таких ракет, які були б сильніші за нашу волю перемогти
Наслідки нічного удару росіян по Одесі. Фото ДСНС

Українці пройдуть складні часи війни і вистояють проти ударів країни-зла Росії, заявив президент Володимир Зеленський.

Джерело: президент у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Одеса. Миколаїв. Російські терористи продовжують свої намагання зруйнувати життя нашої країни. На жаль, є поранені, є загиблі... Мої співчуття рідним та близьким!

Але немає у держави-зла ракет, які були б сильніші, ніж наша воля зберегти життя, підтримати один одного і перемогти".

Деталі: Президент подякував українським воїнам, які захищають країну, усім, хто залучений до ліквідації наслідків російського терору, усім, хто відбудовує знищене окупантами.

"Усі разом ми пройдемо цей страшний час. І вистоїмо проти ударів російського зла", − підсумував Зеленський.

Передісторія:

  • Вночі 20 липня окупанти атакували південні регіони України, зокрема, Одесу та Миколаїв, випустивши 19 крилатих ракет і 19 дронів-камікадзе.
  • У результаті нічної атаки росіян в Одесі загинув хлопець 2002 року народження, в Миколаєві також повідомляють про одного загиблого чоловіка.  
  • Протиповітряна оборона знищила 18 повітряних цілей із 38, які російські окупанти запустили по Україні.

Теми: ЗеленськийОдесаМиколаївракетний удар
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