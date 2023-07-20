Зеленский: Нет у России таких ракет, которые были бы сильнее нашей воли победить
Украинцы пройдут сложные времена войны и выстоят против ударов страны-зла России, заявил президент Владимир Зеленский.
Источник: президент в Telegram
Прямая речь Зеленского: "Одесса. Николаев. Российские террористы продолжают свои попытки разрушить жизнь нашей страны. К сожалению, есть раненые, есть погибшие... Мои соболезнования родным и близким!
Но нет у государства-зла ракет, которые были бы сильнее, чем наша воля сохранить жизнь, поддержать друг друга и победить".
Детали: Президент поблагодарил украинских воинов, которые защищают страну, всех, кто привлечен к ликвидации последствий российского террора, всех, кто восстанавливает уничтоженное оккупантами.
"Все вместе мы пройдем это страшное время. И выстоим против ударов российского зла", − подытожил Зеленский.
Предыстория:
- Ночью 20 июля оккупанты атаковали южные регионы Украины, в частности, Одессу и Николаев, выпустив 19 крылатых ракет и 19 дронов-камикадзе.
- В результате ночной атаки россиян в Одессе погиб парень 2002 года рождения, в Николаеве также сообщают об одном погибшем мужчине.
- Противовоздушная оборона уничтожила 18 воздушных целей из 38, которые российские оккупанты запустили по Украине.