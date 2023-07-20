Зеленский: Нет у России таких ракет, которые были бы сильнее нашей воли победить

Украинцы пройдут сложные времена войны и выстоят против ударов страны-зла России, заявил президент Владимир Зеленский.

Источник: президент в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Одесса. Николаев. Российские террористы продолжают свои попытки разрушить жизнь нашей страны. К сожалению, есть раненые, есть погибшие... Мои соболезнования родным и близким!

Но нет у государства-зла ракет, которые были бы сильнее, чем наша воля сохранить жизнь, поддержать друг друга и победить".

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Детали: Президент поблагодарил украинских воинов, которые защищают страну, всех, кто привлечен к ликвидации последствий российского террора, всех, кто восстанавливает уничтоженное оккупантами.

"Все вместе мы пройдем это страшное время. И выстоим против ударов российского зла", − подытожил Зеленский.

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