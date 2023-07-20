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Зеленский: Нет у России таких ракет, которые были бы сильнее нашей воли победить

Ирина БалачукЧетверг, 20 июля 2023, 12:17
Зеленский: Нет у России таких ракет, которые были бы сильнее нашей воли победить
Последствия ночного удара россиян по Одессе. Фото ГСЧС

Украинцы пройдут сложные времена войны и выстоят против ударов страны-зла России, заявил президент Владимир Зеленский.

Источник: президент в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Одесса. Николаев. Российские террористы продолжают свои попытки разрушить жизнь нашей страны. К сожалению, есть раненые, есть погибшие... Мои соболезнования родным и близким!

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Но нет у государства-зла ракет, которые были бы сильнее, чем наша воля сохранить жизнь, поддержать друг друга и победить".

Детали: Президент поблагодарил украинских воинов, которые защищают страну, всех, кто привлечен к ликвидации последствий российского террора, всех, кто восстанавливает уничтоженное оккупантами.

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"Все вместе мы пройдем это страшное время. И выстоим против ударов российского зла", − подытожил Зеленский.

Предыстория:

  • Ночью 20 июля оккупанты атаковали южные регионы Украины, в частности, Одессу и Николаев, выпустив 19 крылатых ракет и 19 дронов-камикадзе.
  • В результате ночной атаки россиян в Одессе погиб парень 2002 года рождения, в Николаеве также сообщают об одном погибшем мужчине.
  • Противовоздушная оборона уничтожила 18 воздушных целей из 38, которые российские оккупанты запустили по Украине.

Темы: ЗеленскийОдессаНиколаевракетный удар
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