Від російської ракети постраждало генконсульство Китаю в Одесі

Внаслідок російської ракетної атаки на Одесу в ніч проти 20 липня було пошкоджено будівлю генерального консульства Китаю в центрі міста.

Джерело: очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, Думська

Деталі: Генконсульство КНР розташоване за адресою провулок Нахімова 2. Внаслідок нічного обстрілу у будівлі вибито вікна.

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Одеська патрульна поліція вранці заявила про перекриття руху транспорту по провулку для проведення рятувальних робіт.

Передісторія:

Вночі 20 липня російські окупанти вдарили по центру Одеси, внаслідок чого є руйнування і виникла пожежа. Повідомлялося, що постраждали щонайменше 2 людини. Пізніше ОВА також підтвердила інформацію про одного загиблого.

Протиповітряна оборона знищила 18 повітряних цілей із 38, які російські окупанти запустили по Україні уночі 20 липня.