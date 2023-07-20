Від російської ракети постраждало генконсульство Китаю в Одесі

Внаслідок російської ракетної атаки на Одесу в ніч проти 20 липня було пошкоджено будівлю генерального консульства Китаю в центрі міста.

Джерело: очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, Думська

Деталі: Генконсульство КНР розташоване за адресою провулок Нахімова 2. Внаслідок нічного обстрілу у будівлі вибито вікна.

Одеська патрульна поліція вранці заявила про перекриття руху транспорту по провулку для проведення рятувальних робіт.

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