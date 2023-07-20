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Від російської ракети постраждало генконсульство Китаю в Одесі

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 20 липня 2023, 12:52
Від російської ракети постраждало генконсульство Китаю в Одесі
Прапор Китаю, ілюстративне фото UNSPLASH

Внаслідок російської ракетної атаки на Одесу в ніч проти 20 липня було пошкоджено будівлю генерального консульства Китаю в центрі міста.

Джерело: очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у TelegramДумська 

Деталі: Генконсульство КНР розташоване за адресою провулок Нахімова 2. Внаслідок нічного обстрілу у будівлі вибито вікна.

Одеська патрульна поліція вранці заявила про перекриття руху транспорту по провулку для проведення рятувальних робіт.

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Передісторія: 

  • Вночі 20 липня російські окупанти вдарили по центру Одеси, внаслідок чого є руйнування і виникла пожежа. Повідомлялося, що постраждали щонайменше 2 людини. Пізніше ОВА також підтвердила інформацію про одного загиблого.
  • Протиповітряна оборона знищила 18 повітряних цілей із 38, які російські окупанти запустили по Україні уночі 20 липня.

Теми: ОдесаКитайракетний ударРосія
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