Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Від російської ракети постраждало генконсульство Китаю в Одесі

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 20 липня 2023, 12:52
Від російської ракети постраждало генконсульство Китаю в Одесі
Прапор Китаю, ілюстративне фото UNSPLASH

Внаслідок російської ракетної атаки на Одесу в ніч проти 20 липня було пошкоджено будівлю генерального консульства Китаю в центрі міста.

Джерело: очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у TelegramДумська 

Деталі: Генконсульство КНР розташоване за адресою провулок Нахімова 2. Внаслідок нічного обстрілу у будівлі вибито вікна.

Реклама:

Одеська патрульна поліція вранці заявила про перекриття руху транспорту по провулку для проведення рятувальних робіт.

 
 

Передісторія: 

  • Вночі 20 липня російські окупанти вдарили по центру Одеси, внаслідок чого є руйнування і виникла пожежа. Повідомлялося, що постраждали щонайменше 2 людини. Пізніше ОВА також підтвердила інформацію про одного загиблого.
  • Протиповітряна оборона знищила 18 повітряних цілей із 38, які російські окупанти запустили по Україні уночі 20 липня.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ОдесаКитайракетний ударРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Одеса
Заволодіння аеропортом "Одеса": ексмер Костусєв та бізнесмени Кауфман і Грановський отримали підозри
В Одесі затримали військового інженера, який привласнив понад мільйон гривень
В Одесі лунають вибухи: працює ППО
Останні новини
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: