От российской ракеты пострадало генконсульство Китая в Одессе

В результате российской ракетной атаки на Одессу в ночь на 20 июля было повреждено здание генерального консульства Китая в центре города.

Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, Думская

Детали: Генконсульство КНР расположено по адресу переулок Нахимова, 2. В результате обстрела в здании выбиты окна.

Одесская патрульная полиция утром заявила о перекрытии движения транспорта по переулку для проведения спасательных работ.

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