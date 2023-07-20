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От российской ракеты пострадало генконсульство Китая в Одессе

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 20 июля 2023, 12:52
От российской ракеты пострадало генконсульство Китая в Одессе
Флаг Китая, иллюстративное фото UNSPLASH

В результате российской ракетной атаки на Одессу в ночь на 20 июля было повреждено здание генерального консульства Китая в центре города.

Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, Думская 

Детали: Генконсульство КНР расположено по адресу переулок Нахимова, 2. В результате обстрела в здании выбиты окна. 

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Одесская патрульная полиция утром заявила о перекрытии движения транспорта по переулку для проведения спасательных работ.

 
 

Предыстория:

  • Ночью 20 июля российские оккупанты ударили по центру Одессы, в результате чего есть разрушения и возник пожар. Сообщалось, что пострадали по меньшей мере 2 человека. Позже ОВА также подтвердила информацию об одном погибшем.
  • Противовоздушная оборона уничтожила 18 воздушных целей из 38, которые российские оккупанты запустили по Украине ночью 20 июля.

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Темы: ОдессаКитайракетный ударРосcия
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