В Одесі затримали блогера-"колегу" загиблого колаборанта Стремоусова

Служба безпеки України затримала в Одесі блогера-ворожого пропагандиста, якого називає "правою рукою" загиблого колаборанта з Херсонщини Кирила Стремоусова.

Джерело: повідомлення СБУ

Дослівно: "До повномасштабного вторгнення Росії вони разом організовували проплачені масові акції, спрямовані на розхитування внутрішньо-політичної ситуації в регіоні на користь країни-агресора.

На період захоплення частини Миколаївської області та Херсона Стремоусов увійшов до складу місцевої окупаційної адміністрації РФ, а його поплічник залишився на підконтрольній Україні території.

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Для поширення деструктивного контенту використовував власні сторінки і канали в Youtube, Facebook та Instagram, а також у забороненій соцмережі "Вконтакте" із загальною аудиторією понад 100 тис. користувачів. На цих інтернет-ресурсах він заперечував існування Української державності та українського народу".

Деталі: Також чоловік закликав ухилятися від призову до Сил оборони України, а його відео і публікації поширювали "центральні рупори Кремля" під виглядом "позиції" пересічних українців.

За інформацією джерел УП в правоохоронних органах йдеться про Олександра Надьожу 1987 року народження.

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Затриманого арештували і повідомили про підозру за трьома статтями ККУ, зокрема заперечення збройної агресії РФ і дії, спрямовані на захоплення державної влади.

Передісторія: