В Одессе задержали блогера-"коллегу" погибшего коллаборанта Стремоусова
Служба безопасности Украины задержала в Одессе блоггера-вражеского пропагандиста, которого называет "правой рукой" погибшего коллаборанта из Херсона Кирилла Стремоусова.
Источник: сообщение СБУ
Дословно: "До полномасштабного вторжения России они вместе организовывали проплаченные массовые акции, направленные на расшатывание внутриполитической ситуации в регионе в пользу страны-агрессора.
В период захвата части Николаевской области и Херсона Стремоусов вошел в состав местной оккупационной администрации РФ, а его приспешник остался на подконтрольной Украине территории.
Для распространения деструктивного контента использовал собственные страницы и каналы в Youtube, Facebook и Instagram, а также в запрещенной соцсети Вконтакте с общей аудиторией более 100 тыс. пользователей. На этих Интернет-ресурсах он отрицал существование Украинской государственности и украинского народа".
Детали: Также мужчина призывал уклоняться от призыва в Сили обороны Украины, а его видео и публикации распространяли "центральные рупоры Кремля" под видом "позиции" рядовых украинцев.
Задержанного арестовали и сообщили о подозрении по трем статьям УКУ, в том числе отрицания вооруженной агрессии РФ и действиях, направленных на захват государственной власти.
По информации источников УП в правоохранительных органах речь идет об Александре Надеже 1987 года рождения.
Предыстория:
- 9 ноября 2022 года российские пропагандисты сообщили о смерти одного из так называемых главарей оккупационной "администрации" Херсона Кирилла Стремоусова. Он якобы погиб в ДТП.
- Его отпели в оккупированном Симферополе.