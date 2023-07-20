В Одессе задержали блогера-"коллегу" погибшего коллаборанта Стремоусова

Служба безопасности Украины задержала в Одессе блоггера-вражеского пропагандиста, которого называет "правой рукой" погибшего коллаборанта из Херсона Кирилла Стремоусова.

Источник: сообщение СБУ

Дословно: "До полномасштабного вторжения России они вместе организовывали проплаченные массовые акции, направленные на расшатывание внутриполитической ситуации в регионе в пользу страны-агрессора.

В период захвата части Николаевской области и Херсона Стремоусов вошел в состав местной оккупационной администрации РФ, а его приспешник остался на подконтрольной Украине территории.

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Для распространения деструктивного контента использовал собственные страницы и каналы в Youtube, Facebook и Instagram, а также в запрещенной соцсети Вконтакте с общей аудиторией более 100 тыс. пользователей. На этих Интернет-ресурсах он отрицал существование Украинской государственности и украинского народа".

Детали: Также мужчина призывал уклоняться от призыва в Сили обороны Украины, а его видео и публикации распространяли "центральные рупоры Кремля" под видом "позиции" рядовых украинцев.

Задержанного арестовали и сообщили о подозрении по трем статьям УКУ, в том числе отрицания вооруженной агрессии РФ и действиях, направленных на захват государственной власти.

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По информации источников УП в правоохранительных органах речь идет об Александре Надеже 1987 года рождения.

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