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З "червоних ліній" Путіна Україна звила мотузку, на якій повісить імперський труп – Данілов 

Альона Мазуренко Четвер, 20 липня 2023, 15:55
З червоних ліній Путіна Україна звила мотузку, на якій повісить імперський труп – Данілов 
ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ, ФОТО ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТ

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що з усіх "червоних ліній", про які говорить російський диктатор Володимир Путін, Україна звила мотузку, якій повісить російський імперський труп.

Джерело: Данілов у Twitter

Пряма мова: "Відповідь України на ракетні обстріли мирних міст і вбивство цивільних одна – це збільшення кількості й масштабів ударів СОУ по окупаційним військам.

Україна вже давно зібрала до купи всі "червоні лінії" Путіна, звила з них мотузку, на якій повісить російський імперський труп.

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Спроби залякати мають протилежний ефект і катастрофічні наслідки для РФ".

Деталі: За його словами, окупантів очікує багато неприємних сюрпризів і привітів: "Не тільки від армії дронів, але й від флоту дронів".

Окремо Данілов звернувся до одеських політиків колишньої "Партії регіонів" і "ОПЗЖ". Секретар РНБО зазначив, що їх "повзання по кремлівському килимку привело в Одесу "руський мир" і це коштувало багато крові.

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Теми: ДаніловвійнаПутінобстріл
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